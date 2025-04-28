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КНДР официально подтвердила отправку войск на помощь РФ

28 апреля 2025 09:43
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КНДР официально подтвердила отправку войск на помощь РФ-0

Центральная военная комиссия КНДР подтвердила отправку военнослужащих в Россию в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. Об этом пишет РИА Новости.

Руководитель КНДР Ким Чен Ын назвал это событием, направленным на укрепление дружбы и единения между странами, а также на сохранение чести государства. Он также дал обещание установить в Пхеньяне монумент в память о погибших бойцах.

По словам российских властей, операция по освобождению Курской области завершена. Потери украинских войск составили более 76 550 человек, а российской армии удалось освободить более 60 населенных пунктов, в том числе Суджу. 

В МИД РФ подчеркивают, что действия КНДР соответствовали нормам международного права и договору о партнерстве.

Фото: pixabay

# Международная политика

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