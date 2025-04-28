В Центральном ботаническом саду проходит выставка нарциссов

Нежные краски вкупе со сладостным ароматом весны, устилающим все пространство. В Центральном ботаническом саду впервые за последние несколько лет проходит выставка нарциссов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь собрана самая большая коллекция этого цветка на всем постсоветском пространстве – она насчитывает 436 видов. Среди них – нарциссы, выведенные еще в XIX веке, а также образцы из Нидерландов, Франции, Бельгии и России. Изюминкой выставки стали сорта белорусской селекции. Кстати, их луковицы можно приобрести и вырастить у себя на участке.

Елизавета Касай: Мне понравилась эта выставка, потому что я люблю нарциссы, мне нравится желтый лимонный цвет.

Наталья Белоусова, заведующая лабораторией интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Приходят совершенно разные люди. Есть как увлеченные любители-цветоводы, так и просто те, кто любит цветы. Пришел ботанический сад, и тут случайно даже узнали про выставку. И как увидели, какое есть разнообразие нарциссов, и все говорят: а мы думали, что есть только такие беленькие, мелкие такие. Оказывается, они есть и желтые, и с розовой коронкой.

Насладиться красотой и ароматом нарциссов можно до конца нынешней недели. В ближайшую субботу и воскресенье экспозиция будет сопровождаться практикумом, на котором опытные научные сотрудники раскроют секреты выращивания нарциссов в домашних условиях.