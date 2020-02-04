Президент Беларуси о коронавирусе: Вирусов много бродит сейчас. Время такое. Не надо людей пугать

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть все необходимое для недопущения распространения нового коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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А также обратил внимание на белорусов, которые не поддались панике.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Если мы не пылим, как некоторые страны тут гвалтом кричат, это не значит, что мы не занимаемся этими вопросами. Вирусов много бродит сейчас. Время такое. Не надо людей пугать.
Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов, и на этих фейках и гвалте, который устроен во всем мире (я не занижаю опасность, ни в коем случае), но вы знаете – сколько наживались? Сотни миллиардов долларов некоторые компании на этом заработали. Поэтому гвалтовать не надо, надо тихо и спокойно работать.
Надо кому-то границу закрывать, пусть закрывают. Мы не будем с китайцами прерывать наши отношения,
но и китайцы, и наши люди, которые приезжают из Китая, в аэропорту, везде мы их досматриваем, на карантин берем, обследуем. У нас специалистов для этого достаточно. И мы предложили нашу помощь китайцам.
Все зависит от нас. Это элементарно. Надо обезопасить себя, своих детей, особенно деток маленьких. А насколько это возможно, а возможности у нас такие есть, государство свои обязанности выполнит.
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