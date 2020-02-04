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«Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить её». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

04 февраля 2020 09:48
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Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание.  

Как сообщает сайт главы государства, об этом Александр Лукашенко заявил 4 февраля во время посещения Добрушской бумажной фабрики «Герой труда».   

Президент в Добруше ознакомился, как продвигается строительство завода по выпуску мелованных и немелованных видов картона, который должны были ввести в эксплуатацию еще в 2015 году, но объект был законсервирован.     

«На сегодняшний день в чем проблема? Что осталось?» – спросил Александр Лукашенко.   

Председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров рассказал, что завод готов на 90%. Осталось запустить машинное оборудование и завершить небольшие строительные работы. 

«А зачем столько денег для этого (около 83 млн. долларов), если все есть?» – уточнил Президент.  

Как доложили главе государства, половина этих средств будет выплачена австрийской компании, которая займется запуском машин. Белорусские предприятия не могут сами сделать это, поскольку у них нет таких компетенций: подобного производства ранее не было на всем постсоветском пространстве.  

Юрий Назаров отметил, что «австрийская компания – лидер в этой сфере. Они гарантируют, что мы получим то, ради чего строим завод».  

Австрийцы в случае необходимости также поставят в Добруш технику. В перспективе наладить производство этих узлов можно и в Беларуси.  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. У нас нет нефти, как в России. Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело.  

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Юрий Назаров

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