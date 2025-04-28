Белорусские учёные ежегодно разрабатывают более сотни новых рецептур продуктов

От мясо-молочной продукции до кондитерских изделий. Белорусские ученые ежегодно разрабатывают более сотни новых рецептур продуктов питания. Исследования проводят в научно-практическом центре по продовольствию Академии наук, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там работают над улучшением качества продукции на всех этапах ее производства. До того как новый товар попадет на прилавки магазинов, он проходит ряд испытаний и тестов. Все это для достижения оптимального баланса витаминов, минеральных веществ, углеводов, белков и пищевых волокон в продукции. Весь процесс занимает от года до трех лет. Следят ученые и за мировыми трендами в области питания. Они адаптируют собственные разработки к современным требованиям, учитывая запросы различных групп населения в зависимости от их образа жизни, возраста и уровня физической активности. Такой подход позволяет создавать продукты, которые не только вкусные, но и максимально полезные для здоровья.

Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:

Наука сегодня работает как для получения новых пород животных, нового сырья с лучшими показателями качества, так и широкий спектр исследований по разработке новых продуктов питания. Наша задача – не только делать новое, но и сохранять достигнутые результаты, полученные продукты, к уровню качества которых привык наш потребитель.

Обеспечение продовольственной безопасности – один из ключевых приоритетов развития страны. Так, в нашей стране выпускают около 70 % необходимых товаров пищевого назначения.