Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме

Новости Беларуси. Изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении нескольких проблемных инвестиционных проектов, в том числе завода в Добруше, Александр Лукашенко поручил на соответствующем совещании в декабре 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня Президент заявил, что предприятие по выпуску картона начнет работу до конца года. Все работы в основном будут завершены белорусами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать. В основном мы сделаем это своими руками, особенно что касается энергетики, железа, барахла. Это мы можем. У нас есть некоторые проблемы с конечным этапом, вот этой машиной – мелованием. Мы не умеем работать, мы никогда не работали с мелованием. Поэтому мы договорились с западной фирмой, она нам запустит все это оборудование. Тем более она нам часть оборудования на эту фабрику поставляла. Энергетики отладят окончательно энергетические установки. А все остальное здесь готово.

Белые все эти пластинки, здесь мы будем картон производить. А все красивое – цветное – мы оказывается не делаем. Все это по импорту. Продаем полуфабрикат. Этого быть не должно.

Руководитель концерна принял к исполнению то, что я ему сказал. Мы умеем это делать. У нас есть в типографиях компетенция, там хорошо разбираются. Вот эти пачки для сигарет, обложки для журналов, тетрадей. Оказывается, мы в лесу живем, а завозим эту бумагу из-за пределов. Из той же Польши.