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Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме

04 февраля 2020 11:25
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Новости Беларуси. Изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении нескольких проблемных инвестиционных проектов, в том числе завода в Добруше, Александр Лукашенко поручил на соответствующем совещании в декабре 2019 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме -1

Сегодня Президент заявил, что предприятие по выпуску картона начнет работу до конца года. Все работы в основном будут завершены белорусами.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
К концу года фабрика выйдет на работу в нормальном режиме. Мы полностью запустим производство, отладим, создадим систему управления и начнем работать. В основном мы сделаем это своими руками, особенно что касается энергетики, железа, барахла. Это мы можем. У нас есть некоторые проблемы с конечным этапом, вот этой машиной – мелованием. Мы не умеем работать, мы никогда не работали с мелованием. Поэтому мы договорились с западной фирмой, она нам запустит все это оборудование. Тем более она нам часть оборудования на эту фабрику поставляла. Энергетики отладят окончательно энергетические установки. А все остальное здесь готово.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме -7

Белые все эти пластинки, здесь мы будем картон производить. А все красивое – цветное – мы оказывается не делаем. Все это по импорту. Продаем полуфабрикат. Этого быть не должно.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме -10

Руководитель концерна принял к исполнению то, что я ему сказал. Мы умеем это делать. У нас есть в типографиях компетенция, там хорошо разбираются. Вот эти пачки для сигарет, обложки для журналов, тетрадей. Оказывается, мы в лесу живем, а завозим эту бумагу из-за пределов. Из той же Польши.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме -13

Мы должны определиться, и до конца года мы начнем это делать уже здесь – на старых площадях. Это первый этап, а дальше будем развивать это производство, будем это делать, чего бы нам это не стоило, ведь это будет немного по сравнению с этой стройкой. Мы умеем это делать. Пусть жители Добруша не переживают: коль я сюда приехал и специалисты здесь все, и руководители концерна, и ваши руководители. Мы разобрались уже и приняли это решение.

Президент Беларуси: К концу года фабрика в Добруше выйдет на работу в нормальном режиме -16

# Рабочая поездка Президента # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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