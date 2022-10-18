Не ради безопасности, а ради денег? Вот почему в Польше много военных баз США
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Я бы хотела, чтобы мы обратили внимание на карту Польши и военных баз США и НАТО, которые на ее территории размещаются, при этом их количество с каждым месяцем растет. Поэтому абсолютно понятна обеспокоенность, которая звучит из уст Президента Республики Беларусь, даже не обеспокоенность, а решительность защищать интересы своего государства. Кстати, очень важно отметить, что уже сейчас у американских военных возникает четкое понимание, кто является богом войны. Был же момент, когда со скепсисом воспринимали остатки советской армии и те запасы, которые играют ключевую роль во время боевых действий на территории Украины. Как вы сейчас охарактеризуете в целом готовность, мобильность белорусской армии?
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Не надо раскрывать возможности и секреты наших вооруженных сил, пускай сама военная разведка США занимается исследованиями. Наша задача заключается в том, чтобы понять, зачем такие огромные базы с вооружением, военной техникой, людьми находятся на Восточной Европе. Это же базы не только Польши, но и полностью по рубежу, который мы ранее видели (страны Прибалтики, Польши, дальше к Черному морю). Мы должны осознавать самое ключевое: американцы предельно прагматичны, они ничего не делают ради идеи, они все делают ради денег.
Вся модель военного присутствия носит только экономический характер. Почему? Потому что больше 50 % ВВП США формируется военно-промышленным комплексом. Чем больше войн и конфликтов, чем больше мнимых угроз, чем больше баз американских поставят, тем больше будут работать гражданские. Американцы, размещая свои базы по всему миру, дают возможность работать простому гражданскому у себя в США. Но американцы, будучи прагматичными, понимая, что переход от некоего состояния противостояние к состоянию войны – это тоже бизнес. Когда они перешли в состояние войны в Украине, что они делают? Они массово поставляют это оружие. И все хлопают, показывают возможности американского оружия, но никто не спрашивает, кто же за него будет платить, кто за него платит, потому что США оружие просто так не поставляют. А платит украинский бюджет, налогоплательщик, который там есть. И чем они заплатили? Зерном. Они надеялись, что вывезут газ, нефть, плодородную землю, но не вывезли. А зерна на все вооружение тоже не хватит. Значит, что-то еще будут просить вывезти. Поэтому для них это простой бизнес, а для нас это понимание, что катастрофа на нашей южной соседке должна закончиться нашей победой. Потому что это чужие интересы, чужой бизнес. Этот бизнес должен закончиться.
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