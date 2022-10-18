Не ради безопасности, а ради денег? Вот почему в Польше много военных баз США

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ:

Я бы хотела, чтобы мы обратили внимание на карту Польши и военных баз США и НАТО, которые на ее территории размещаются, при этом их количество с каждым месяцем растет. Поэтому абсолютно понятна обеспокоенность, которая звучит из уст Президента Республики Беларусь, даже не обеспокоенность, а решительность защищать интересы своего государства. Кстати, очень важно отметить, что уже сейчас у американских военных возникает четкое понимание, кто является богом войны. Был же момент, когда со скепсисом воспринимали остатки советской армии и те запасы, которые играют ключевую роль во время боевых действий на территории Украины. Как вы сейчас охарактеризуете в целом готовность, мобильность белорусской армии?

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Не надо раскрывать возможности и секреты наших вооруженных сил, пускай сама военная разведка США занимается исследованиями. Наша задача заключается в том, чтобы понять, зачем такие огромные базы с вооружением, военной техникой, людьми находятся на Восточной Европе. Это же базы не только Польши, но и полностью по рубежу, который мы ранее видели (страны Прибалтики, Польши, дальше к Черному морю). Мы должны осознавать самое ключевое: американцы предельно прагматичны, они ничего не делают ради идеи, они все делают ради денег.