«Они профессионально делают». Военный эксперт назвал предназначение любых вооружённых сил

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ:

Это человеческая сущность, каждый все-таки думает о своей шкуре. Я это ретранслирую на масштабы государства. Каждая страна, по идее, должна быть заинтересована в том, чтобы на ее территории было мирно, спокойно, тихо. В общем-то, наш глава государства об этом говорит открыто и ретранслирует мысль, что он готов сделать все, лишь бы на территории вверенного ему государства все было как надо, все было спокойно. Мы же всех меряем по себе. Такой логикой мы понимаем, что и поляки должны быть заинтересованы в том, чтобы на территории их государства не было конфликтов, и литовцы, и латыши. Украинцы, по идее, должны были бы быть заинтересованы. Так почему тогда мы видим то, что видим? Игорь Чибисов, военный эксперт:

Я бы ваш вопрос не так начал. Народы Польши, Украины, Беларуси и России – всего мира – хотят жить в мире. Это всем понятно, это аксиома. А вот почему руководители… Вопрос о том, кто руководители у этих народов. А каждый, как мы знаем, народ достоин того руководителя, которого достоин. Если наш руководитель сказал, мне понравились его слова: «Я не хочу войны, чтобы при мне не было и дальше не было войны». Коллега уже говорил, что западные – польские, литовские, все остальные? Им на народ все равно, им главное выполнить указания Белого дома, а потом сесть на самолет и улететь на свои виллы, чтобы жить спокойно. А так как у нас Президент сказал, чтобы были мир и спокойствие, и самое главное – защитить наш суверенитет, я хотел уже наконец-то сказать небольшое слово про наши вооруженные силы. Я очень уважаю пограничников. Да, наша граница на замке, они профессионально делают. Отличный СОБР. Я думаю, что количество СОБР… Алена Сырова:

Представитель Минобороны у нас сегодня.

Игорь Чибисов:

Я теперь буду говорить как простой пенсионер. Как положено. СОБР – да, отлично. Внутренние войска – прекрасно. Но это все же специфические задачи. А чтобы у нас было спокойствие, армия – это вооруженные силы. И одна из главных задач – не допустить войны. Это основная задача, предназначение вооруженных сил. Вадим Боровик, политолог:

В двух словах хочу дополнить сам вопрос. Суть процессов тогда понятнее. Военные и спецслужбы выполняют приказы политиков. И вы выполняете приказы политиков. Вам завтра дадим приказ, и совсем будет другая риторика даже в сторону Польши. Я вам серьезно говорю. Было принято политическое решение Вашингтоном что сделать? Дестабилизация Европейского союза, ослабление максимальное России вплоть до ее распада и ослабление Китая. Для этого – эскалация, для этого Россию провоцировали и вынуждали начать эту специальную военную операцию. Они добились результата, получили экономические дивиденды и прочее. В чем суть вопроса? То, что мы с вами обсуждаем – усиление пограничников, внутренних войск – это уже реакция на политическое решение. Понимаете, что происходит? С этой ситуацией два варианта бороться. Мы наращиваем, усиливаем, готовим, так скажем, в морге камеры для наших бойцов, кладем на лопатки экономику и ввязываемся по сценарию Вашингтона в эту бойню. Хороший сценарий? Плохой. Поэтому политика Лукашенко абсолютно правильная. Первое: максимально являться донором стабильности в этом регионе, насколько мы можем. Максимально вести себя осторожно, понимаете?

Вадим Боровик:

Вы посмотрите, мы на каждом этапе этого процесса, начиная с 2014 года, старались подставить плечо и Украине, которая плевала в наш адрес. Третий день конфликта – мы усадили их за стол переговоров. Почему? Зеленский не слушал Лукашенко. Совсем были бы другие договорные позиции у Украины. И сегодня мы должны в двух плоскостях обязательно рассматривать вопрос. Военные – понятно, и мы будем помогать, уважать и поддерживать. А для военных, граждане, главное, что вы можете сделать – обеспечить надежный тыл. Выполняйте свое служебные обязанности качественно и не паникуйте. Но главная задача – политические решения. Если будет политическое решение, военные вернутся в казармы, займутся тренировками и мирным делом. Мы переймем опыт. Хорошо, когда армия воюет, большой опыт. Но лучше этот опыт приобретать, когда к нам товарищи приехали и передали. Или если мы кого-то направили по приглашению помочь, поддержать. Кирилл Казаков, СТВ:

На учения. Вадим Боровик:

Я надеюсь! И самая главная будет ошибка – для нас – если нас сумеют втянуть. И для России в первую очередь. Это самая большая подстава России, вот эти тысячи километров линии боевого соприкосновения – это втянуть Беларусь. То есть Россия должна молиться о том, чтобы Беларусь оставалась мирным тылом для нее.