Авдонин: польские элиты могут легко пожертвовать простым поляком и улететь на самолёте в Лондон

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу « По существу » будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Кирилл Казаков, СТВ: Может Прибалтика стать плацдармом для военных действий? Или, опять же, это больше прожектор, чтобы не напугать? Саммит прошел в Вильнюсе. Все понимают, что в Вильнюсе он состоялся неслучайно? Дичайшая провинция Европы, но в Вильнюсе, потому что он в 30 километрах от Союзного государства. Как бы Латвия, Литва, Эстония – великие игроки геополитического мира.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Мы в рамках нашей передачи не раз уже ключевую концепцию НАТО в отношении Восточной Европы утверждали и говорили. А территория стран Балтии, Польши, в том числе Болгария, Румыния, Украина относятся к так называемым лимитрофным государствам. Основная задача таких государств – это обеспечение сохранности пограничных войск новой Римской империи, то бишь НАТО. Евроатлантического этого союза. Как раз эти государства и должны выполнять только главную функцию – функцию обороны границ этого золотого сада. И одновременно недопущения, чтобы джунгли наступали на этот сад. То есть в случае, если они, там где-то сидя и покуривая марихуану, вдруг решат, что мы представляем угрозу для их сада, они бы двинулись на эти джунгли.

Но здесь вопрос в чем? В том, что ни Польша, ни Литва, ни Латвия, ни Эстония не принимают никаких решений. Сидят старые англосаксы, старые генералы, политологи и принимают решения. А эти просто реализуют, потому что у них сам статус лимитрофного государства. То есть они несамостоятельные, они полностью находятся в зависимости от Запада экономически, в военном плане, в политическом плане. Их политические элиты тусуют, как хотят. И самое главное, что политические элиты уже на протяжении последних 30 лет (а то и более) предают свой народ. То есть политические элиты Польши предали поляков, литовские – литовцев и так далее.

О чем это может свидетельствовать? О том, что, в принципе, для политических элит простой поляк ничего не значит. И вот толкнуть на какой-то вооруженный конфликт и пожертвовать им – это очень легко могут сделать политические элиты. Потому что они понимают, что ровно через два-три часа они сядут в самолет и уедут в Лондон или еще куда-то. Это продажные политические элиты. Правильно Президент всегда говорит: мы никогда не ориентируемся на конфликт с соседями, мы не ориентируемся на конфликт с польским населением, литовским населением, потому что мы с ними вековые соседи. И других нет.

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