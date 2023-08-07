Боровик: в Вашингтоне аплодируют, когда ВС РФ или ВСУ публикуют статистику погибших

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу «По существу» будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Вадим Боровик, политолог:

Я думаю, что они не то что не боятся, они будут рады тому, что не будет ЕС. Эта операция была давно спланирована. Великобританию – я еще говорил до вывода – выводят для того, чтобы ЕС немножко разрушать. Прежде всего ослаблять евро как конкурентную валюту. Для чего Польшу усиливали долгие годы? В противовес Германии. Никто просто так деньги не дает. Почему опасность вообще? Такие деньги вкачали, они должны отработать, эта инфраструктура должна отработать. Еще раз говорю, два варианта – эскалация, они не против обмена тактическим ядерным оружием в Европе ударами, не против, их это устроит, их это не заражает. Но вопрос в другом, что нам нужно продемонстрировать то, что для Вашингтона в первую очередь, смерти подобно. До тех пор, пока они будут чувствовать себя безнаказанно, они будут аплодировать. Когда статистику публикуют ВСУ либо Вооруженные силы РФ, они аплодируют. Молодцы! Их устраивает любой сценарий.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ты знаешь, сейчас я спрашиваю у некоторых своих знакомых, которые рассказывают о том, что мне один человек, который связан с МВД, КГБ, Министерством обороны, парламентом, рассказывает, что у нас чуть ли не в начале сентября, в конце сентября 100 % произойдет боестолкновение. И как ты говоришь, первыми, кто пострадает, будут белорусы именно из-за того, что европейцы нападут ядерным вооружением. Это логика откуда? Это опять о том, что Алексей говорил в самом начале, о том, что пытаются напугать? Вадим Боровик:

Мне вообще не нравятся разговорчивые силовики. Вот сюда приезжал в студию к вам один человек, и он начал болтать. Я знаю ребят из СОБРа, слушайте, молодцы. В быту ведут себя так, вот командир молодец, я хлопца одного знаю. Ему задашь вопрос, где вы будете отдыхать, а он говорит: а зачем мне лишняя информация и делиться ей? Вот так надо готовить ребят, молодцы. Один приехал сюда полковник отставной из России и говорит: ну я знаю, готовьтесь, летом белорусы точно. Что ты болтаешь, кто тебе будет докладывать? Во-вторых, такие настроения в обществе побуждать – это вредительство. Алена Сырова, СТВ:

Может быть, россиянам некоторым просто так хочется?