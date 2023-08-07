Военный аналитик: основную экономическую цель США достигли – Европу поставили на колени

Новости Беларуси. Как обострение отношений с нашими соседями может сказаться на региональной безопасности? Почему Беларусь провоцируют и как правильно на это реагировать? Какие военные реформы в наших силовых структурах? На площадке ток-шоу « По существу » будем искать ответы на эти вопросы вместе с военными экспертами и кадровыми офицерами.

Алена Сырова, СТВ: Мы понимаем, что угроза у нас преимущественно с западного направления. На ваш взгляд, поляки – это самое опасное? Или все-таки больше хлопот могут доставить литовцы, латвийцы?

Игорь Чибисов, военный эксперт:

Поляки, конечно, – самое главное. Но опять же, надо не с поляков начинать, а с их голов. А голова где? В США и Великобритании, англосаксы. Причина в чем? В Украине, вы знаете, США и коллективный Запад не достигли своих целей. Основную экономическую цель они достигли – Европу поставили на колени, начинается уже перевод предприятий и прочее. А самая главная у них цель – ослабить Российскую Федерацию и разделить ее. И про результаты контрнаступа я не буду сейчас говорить, время покажет. Белорусам надо знать, как вы хотите жить, как в Польше, в Украине, Литве или как мы сейчас живем? И поэтому поляки просто были выбраны американцами, так как Англия ушла из ЕС. Они их как бы основным направляющим звеном. Не зря Польшу называют гиеной Европы. Они поставили задачу относительно их же и прибалтийским странам, что они главные русофобы.

Алены Сырова:

Может, потому что здесь еще можно было сыграть на их националистических настроениях?

Игорь Чибисов:

Видите, как мы уже друг друга понимаем? Я хотел сказать, почему выбрали именно поляков, литовцев. Первое – великая Речь Посполитая. Что это? Территории Беларуси. Второе – Великое Княжество Литовское. Опять территории Беларуси. То есть они чем могли заинтересовать и подтолкнуть их?

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