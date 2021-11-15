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Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса

15 ноября 2021 21:55
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Новости Беларуси. Новации в сфере лицензирования обсуждали 15 ноября на очередном заседании рабочей группы Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса-1

Среди вопросов – расширение круга лицензирующих органов, на территориальные структуры которых возлагаются контрольные функции. Так, в законопроект «О лицензировании» вносится ряд изменений, которые способствуют в том числе защите бизнеса.  

Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса-4

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Лицензирование – это всегда о защите жизни и здоровья людей, о защите окружающей среды и национальной безопасности. Здесь необходимо всегда искать баланс и компромисс интересов всех участников данного процесса.  

Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса-7

Тем не менее о глобальных новациях говорить еще рано. Накануне уже рассматривали лицензирование медицинских и юридических услуг. Прийти к общему знаменателю в этих вопросах рабочей группе пока не удалось.  

# Парламент Беларуси # общество # Игорь Комаровский # Фотофакт

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