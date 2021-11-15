Депутат о новациях в сфере лицензирования: необходимо искать баланс интересов всех участников процесса

Новости Беларуси. Новации в сфере лицензирования обсуждали 15 ноября на очередном заседании рабочей группы Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди вопросов – расширение круга лицензирующих органов, на территориальные структуры которых возлагаются контрольные функции. Так, в законопроект «О лицензировании» вносится ряд изменений, которые способствуют в том числе защите бизнеса.

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Лицензирование – это всегда о защите жизни и здоровья людей, о защите окружающей среды и национальной безопасности. Здесь необходимо всегда искать баланс и компромисс интересов всех участников данного процесса.