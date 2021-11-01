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В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным

01 ноября 2021 10:14
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Новости Беларуси. На фоне снижения уровня заболеваемости COVID-19 второй хирургический корпус Витебского областного онкодиспасера вернулся к оказанию плановой медпомощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первые операции запланированы на завтра, 2 ноября.  

В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным-1

Хирургический корпус рассчитан на 100 коек. Здесь сконцентрировано все самое современное оборудование для проведения различных операций, в которых нуждаются онкопациенты.  

В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным-4

Планируется, что в день здесь будут проводить сразу несколько хирургических вмешательств. В первую очередь урологического, гинекологического профиля.  

В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным-7

Анжела Томчина, главный врач Витебского областного онкологического диспансера:
Мы готовы в полном объеме оказывать хирургическую помощь по сути нашим онкологическим пациентам. Но я должна сказать, что в октябре, хотя наши койки хирургические и были перепрофилированы, наши пациенты не оставались без нашей помощи, не оставались без нашего внимания. Потому что часть пациентов мы отправляли на хирургическое лечение в РНПЦ онкологии. Спасибо нашим коллегам, которые нам в этом очень сильно помогали. Часть пациентов получали химиотерапевтическое лечение, лучевую терапию. То есть в общем-то, старались, чтобы наши пациенты получали онкологическую помощь.  

В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным-10

За прошедшую неделю в Витебской области почти 200 инфекционных коек перепрофилированы под работу в обычном режиме. С 28 октября приостановлена госпитализация пациентов с пневмониями с инфекцией COVID-19 в городскую больницу № 1.  

# Онкология # общество # Анжела Томчина # Фотофакт

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