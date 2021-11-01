В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным

Анжела Томчина, главный врач Витебского областного онкологического диспансера:

Мы готовы в полном объеме оказывать хирургическую помощь по сути нашим онкологическим пациентам. Но я должна сказать, что в октябре, хотя наши койки хирургические и были перепрофилированы, наши пациенты не оставались без нашей помощи, не оставались без нашего внимания. Потому что часть пациентов мы отправляли на хирургическое лечение в РНПЦ онкологии. Спасибо нашим коллегам, которые нам в этом очень сильно помогали. Часть пациентов получали химиотерапевтическое лечение, лучевую терапию. То есть в общем-то, старались, чтобы наши пациенты получали онкологическую помощь.