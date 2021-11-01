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«Помощь в любом случае нужна». В Бресте возобновляют плановую работу с кардиопациентами

01 ноября 2021 14:43
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Новости Беларуси. К плановой помощи постепенно возвращаются и в брестском регионе. Частично открываются отделения областного онкодиспансера. Плановая госпитализация началась и для кардиопациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Помощь в любом случае нужна». В Бресте возобновляют плановую работу с кардиопациентами-1

Сегодня, 1 ноября, из ковидного режима вышло кардиохирургическое отделение Брестской областной клинической больницы. Одно из семи, которые перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Плановый прием приостановили чуть более трех недель назад. Сегодня эпидситуация позволила врачам вернуться к привычной работе – к лечению кардиопатологий.   

«Помощь в любом случае нужна». В Бресте возобновляют плановую работу с кардиопациентами-4

Вячеслав Макаров, пациент:
Помощь в любом случае нужна. А в моем случае оказали очень оперативно. Именно по профилю заболевания. Установили диагноз – инфаркт. И сейчас лечат.  

«Помощь в любом случае нужна». В Бресте возобновляют плановую работу с кардиопациентами-7

Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной клинической больницы:
У нас сегодня развернута 371 койка для пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 18 реанимационных коек. Мы продолжаем оказывать помощь и коронавирусным пациентам, и пациентам с какими-то плановыми болезнями. В перспективе у нас стоит отделение торакальной хирургии. Мы предполагаем, что в течение 7-10 дней мы выведем оттуда пациентов с коронавирусной инфекцией, переведем либо в другие, повторяю тоже, отделения, либо выпишем домой и начнем заниматься вплотную плановыми пациентами с патологиями грудной клетки.  

«Помощь в любом случае нужна». В Бресте возобновляют плановую работу с кардиопациентами-10

Также сегодня из ковидного режима вывели кардиореанимацию. Помогать пациентам по узким профилям в Брестской областной клинической больнице не прекращали и в самый пиковый период. Все манипуляции медики проводили на площадях так называемых «чистых» отделений.  

# Учреждения здравоохранения # общество # Вячеслав Макаров # Александр Карпицкий # Фотофакт

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