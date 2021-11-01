«Во время операции сердце и лёгкие пациента не работают». Почему врачи снижают количество операций в пик коронавируса
Новости Беларуси. Из так называемого ковидного режима выходят отделения больниц в Брестской, Витебской и Гомельской областях. В Брестской областной клинической больнице встретили первых плановых кардиопациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кардиохирургию и кардиореанимацию перевели в красный режим работы чуть больше трех недель назад. Одно из семи перепрофилированных отделений, где сосредоточено самое большое количество кислородных точек. Инфаркты, сложные пороки сердца и другие кардиопатологии – на время свирепой волны коронавируса экстренных пациентов отправляли в столичные кардиоцентры. Теперь оперировать будут сами. Первые пациенты появились и в реанимации, и в палатах.
Как правило, отделение всегда заполнено на 100 %. Но в пиковый, как сейчас, COVID количество операций умышленно уменьшают, чтобы снизить риски для самих пациентов.
Андрей Рыжко, заведующий кардиохирургическим отделением Брестской областной клинической больницы:
Наши операции проводятся в условиях искусственного кровообращения. И оно само по себе сразу негативно влияет на легкие. Потому что во время операции сердце и легкие пациента не работают, работает аппарат. Чтобы было восстановление легких, надо, чтобы они были здоровы. А если в ошеломленные аппаратом искусственного кровообращения легкие попадает еще COVID-инфекция, то ему очень тяжело.