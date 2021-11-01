«Во время операции сердце и лёгкие пациента не работают». Почему врачи снижают количество операций в пик коронавируса

Новости Беларуси. Из так называемого ковидного режима выходят отделения больниц в Брестской, Витебской и Гомельской областях. В Брестской областной клинической больнице встретили первых плановых кардиопациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кардиохирургию и кардиореанимацию перевели в красный режим работы чуть больше трех недель назад. Одно из семи перепрофилированных отделений, где сосредоточено самое большое количество кислородных точек. Инфаркты, сложные пороки сердца и другие кардиопатологии – на время свирепой волны коронавируса экстренных пациентов отправляли в столичные кардиоцентры. Теперь оперировать будут сами. Первые пациенты появились и в реанимации, и в палатах.

Как правило, отделение всегда заполнено на 100 %. Но в пиковый, как сейчас, COVID количество операций умышленно уменьшают, чтобы снизить риски для самих пациентов.