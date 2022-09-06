Министр внутренних дел рассказал подробности об изменениях закона о гражданстве

Новости Беларуси. В Беларуси всегда рады приветствовать тех, кто искренне желает стать гражданином страны. Это подчеркнул Александр Лукашенко во время совещания во Дворце Независимости. Его темами стали вопросы совершенствования законодательства о гражданстве и проведении амнистии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробнее об изменениях закона о гражданстве доложил во время совещания министр внутренних дел. Так, законопроектом предусматривается возможность утраты человеком, находящимся за пределами страны, белорусского гражданства при наличии фактов, подтверждающих его участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда государственным интересам. Предлагается, что каждое конкретное решение будет приниматься Президентом по предложению Комиссии по вопросам гражданства. Далее такому экстремисту предлагается запретить въезд в страну на срок до 30 лет.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Цифру называть не буду, но примерная такая цифра у нас есть. Это те люди, которые совершили преступления и сегодня скрываются на территории других государств. В целом данный законопроект был поддержан главой государства. Да, есть некоторые дополнения, которые мы обсудим уже в ходе дополнительной проработки данного вопроса. В обязательном порядке нами внесено предложение, чтобы граждане, которые, имея белорусское гражданство, получают гражданство другой страны, а также те граждане, которые имеют какие-либо льготы на территории другого государства, сейчас я говорю про карту поляка и другие документы, в обязательном порядке чтобы они информировали компетентные органы Республики Беларусь. Сегодня прорабатывается вопрос о внесении ответственности в случае неинформирования компетентных органов Республики Беларусь о получении гражданства либо каких-то льготных документов на территории других стран.