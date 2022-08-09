«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил

Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет. Подробности у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.

Анастасия Ярощик-Карниенко, корреспондент:

Уже начался концерт на открытой площадке возле Купаловского театра. Музыкальный аккорд – это только часть форума патриотических сил. Началась масштабная акция с возложения цветов к монументу, посвященному подвигу героев минского подполья.