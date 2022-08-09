«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил
Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.
Подробности у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.
Анастасия Ярощик-Карниенко, корреспондент:
Уже начался концерт на открытой площадке возле Купаловского театра. Музыкальный аккорд – это только часть форума патриотических сил. Началась масштабная акция с возложения цветов к монументу, посвященному подвигу героев минского подполья.
Мемориал посвящен страшным дням 1941-1942 годов, когда фашисты проводили публичные казни народных мстителей. 9 августа люди пришли отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни защищал Родину и наше будущее.
Юрий Воскресенский, политолог:
Первая задача – подвести итоги. Вторая задача – это показать, что в стране зарождается настоящее национально-ориентированное гражданское общество. И третье – это первый шаг к консолидации белорусского гражданского общества. У всех один знаменатель – это суверенитет и независимость Беларуси.
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