Прямой эфир

«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил

09 августа 2022 18:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Максимальная консолидация белорусского общества. Форум патриотических сил проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События двухлетней давности перевернули современную историю Беларуси и всерьез повлияли на формирование нашего гражданского общества. Поэтому дата и место выбраны неслучайно. 9 августа 2020-го стало поворотным моментом для страны и общества. Беларусь отстояла свой суверенитет.

Подробности у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.

«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил-1

Анастасия Ярощик-Карниенко, корреспондент:
Уже начался концерт на открытой площадке возле Купаловского театра. Музыкальный аккорд – это только часть форума патриотических сил. Началась масштабная акция с возложения цветов к монументу, посвященному подвигу героев минского подполья.

«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил-4

Мемориал посвящен страшным дням 1941-1942 годов, когда фашисты проводили публичные казни народных мстителей. 9 августа люди пришли отдать дань уважения тем, кто ценой собственной жизни защищал Родину и наше будущее.

«Это первый шаг к консолидации». Воскресенский о задачах форума патриотических сил-7

Юрий Воскресенский, политолог:
Первая задача – подвести итоги. Вторая задача – это показать, что в стране зарождается настоящее национально-ориентированное гражданское общество. И третье – это первый шаг к консолидации белорусского гражданского общества. У всех один знаменатель – это суверенитет и независимость Беларуси.

Читайте также:

Гайдукевич на форуме патриотических сил: мы не будем сегодня делить, мы будем объединять еще больше

9 августа в Купаловском театре. Почему патриоты Беларуси выбрали именно эту дату и место?

«Выступать единым фронтом». Кривошеев об объединении всех патриотических организаций

# Государственная политика # общество # Юрий Воскресенский # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Туризм – тоже многогранная вещь». Субботин о потенциале Витебской области
09 августа 2022 18:47

«Туризм – тоже многогранная вещь». Субботин о потенциале Витебской области

«Поэтому Президент и говорит: надо наводить здесь порядок». Как протесты повлияли на ИП и IT-сферу?
09 августа 2022 18:43

«Поэтому Президент и говорит: надо наводить здесь порядок». Как протесты повлияли на ИП и IT-сферу?

«Они же не выходили с лозунгами «Давайте бить ментов!» Как политолог Лазуткин воспринимает протесты 2020-го?
09 августа 2022 18:18

«Они же не выходили с лозунгами «Давайте бить ментов!» Как политолог Лазуткин воспринимает протесты 2020-го?