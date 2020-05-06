«До самой смерти кричал во сне от того, что увидел». На месте уничтоженной деревни Ола построили мемориал, на который собирали всем миром

Новости Беларуси. Боль, которую нельзя забыть. В Светлогорском районе завершается строительство мемориала на месте уничтоженной гитлеровцами деревни Ола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия разыгралась в январе 1944-го: отряд карателей устроил здесь настоящую бойню, жертвами которой стали 1758 человек. Из них 950 детей.

Народную стройку поддержал глава государства Александр Лукашенко, а средства на реализацию проекта собирали всем миром. На возведение мемориала направлена и часть денег, заработанных во время республиканского субботника.

О месте, которое помнит Беларусь, материал Александра Добрияна. Эта история и спустя 76 лет заставляет стынуть в жилах кровь. Трагедия Олы – яркая демонстрация всей бесчеловечности нацистской идеологии.

Владимир Попов, тележурналист:

Убитый или раненый возле населенного пункта немецкий офицер или солдат – это сразу карательная акция в отношении всех жителей населенного пункта. Такая ситуация произошла и возле Олы. На мосту через речку Ола, буквально на окраине деревни, был убит или ранен военнослужащий. Местные жители когда узнали об этом – разбежались из деревни. Они знали, что за этим последует.

Владимир Попов знает историю из первых уст: ему посчастливилось записать последних очевидцев тех страшных событий. В ночь на 14 января часть людей решила вернуться из леса в свои дома, и это решение было роковым. Утром деревню взял в кольцо отряд карателей.

Татьяна Ярошевич, очевидец:

Людзі ў адзін канец збіліся. Хто ранены, хто крычыць: «Убійцы!», а хто: «Ратуйце меня, спасайце!» Усе крычат. Я маму кінула, падняла галаву, а брат мой хоча ўцякаць. А людзей загналі ў адзін канец, людзі збіліся. Людзей багата-багата… А яны з кулямётамі стракочуць. Я гляжу – брат ляжыць убіты ўжо. Ну я і пабегла.

Эту страшную историю Наталья Гавриленко с детства слышала от мамы и бабушки: огонь Олы опалил историю и ее семьи.

Наталья Гавриленко, младший научный сотрудник филиала Светлогорского историко-краеведческого музея:

Часто вспоминаю последние воспоминания, которые у нас в музее сохранились. Корнилюка Леонтия Романовича, жителя наших Чиркович. Они с семьей были за рекой, не в самой Оле. Представьте себе, он до самой смерти кричал во сне от того, что он маленький увидел. Буквально Ола была уничтожена до тла.

В кровавой бойне чудом уцелели не больше десяти человек. Официальная цифра жертв карательной операции – 1758, однако, очевидно, расстреляно и сожжено в окресностях Олы гораздо больше людей. После уничтожения деревни нацисты устроили облаву в напроходимых лесах и болотах. Здесь, как и в самой Оле, прятались жители многих окрестных деревень.

Александр Добриян, корреспондент:

12 колоколов на коньковой балке символизируют 12 деревень, жители которых в тот день оказались в Оле. Эта часть мемориала возведена на месте фундамента амбара, в который каратели согнали людей перед казнью.

Этот мемориал от начала и до конца народный проект. По инициативе жителей района благотворительный счет для строительства мемориала открыли еще несколько лет назад. В декабре 2019-го идею поддержал Президент. Средства на реализацию проекта собирали всем миром, в том числе и на республиканском субботнике.

Александр Добриян:

Тот январский день навсегда превратил улицу небольшой белоруской деревни в дорогу скорби. Спустя десятилетия архитекторам предстояло облечь чувства в камень. 34 сломленные калитки, по числу сожженных деревенских дворов, – словно сломанные человеческие судьбы. Пройти мимо них не получится.

Архитектор признаются: трагедию пропустили через собственные сердца. И того же ждут от будущих посетителей комплекса.

Сергей Первицкий, главный архитектор проекта:

Человек идет, видит цифры, читает, пытается понять, осознать. Но эти вещи не для ума, они для сердца. Поэтому дорога ведет сквозь портал. Прохождение через любой проем считывается подсознательно – это переход к иному состоянию.

Поэт и патриот Изяслав Котляров называет эту стройку фантастикой. На то, чтобы донести историю Олы миру, у него ушло почти полвека. Он благодарит судьбу за то, что в такое непростое время в Беларуси нашлись мужество, воля и средства на то, чтобы сохранить историческую память.

Изяслав Котляров, житель Светлогорска:

Память нуждается в защите, она требует этой защиты. Именно теперь, именно теперь, когда время тоже, кажется, совершенно неподходящее, возводится мемориал. И я хочу сказать, что во все трудные времена, во все самые такие, которые испытывали нас на человеческое достоинство, делались самые благородные поступки.

Она исчезла с карт на десятилетия, но продолжала жить в сердцах людей. Боль, которую нельзя забыть, скульпторы и архитекторы на века отразили в камне.