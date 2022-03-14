Она про белорусский народ. Почему Конституция 2022 года – уникальный проект?
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Екатерина, вопрос к вам, он более философский. Я знаю, возможно, как дилетант в области юриспруденции, но все же, что Конституция 1994 года основывалась на каких-то международных документах, каких-то кодексах и всего остального. Какие-то белорусские новшества появились уже в обновленной Конституции в 1996 году. А Конституция 2022 года – это абсолютно уникальный белорусский проект. Так ли это?
Екатерина Речиц, член экспертного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
Говоря о Конституции 1994 года, до сих пор мнение осталось, что это одна из лучших, если была не самая лучшая на то время Конституция, по крайней мере, в рамках Европы. Она учитывала все возможные международные стандарты в этой области, но, конечно, если мы сравним Конституцию 1994-го года с последующими потом изменениями и дополнениями, внесенными на двух референдумах, и нынешнюю Конституцию, то нынешняя Конституция – это действительно белорусская Конституция. То есть если Конституцию 1994-го года откроешь (да простит меня Григорий Алексеевич), то практически тяжело было определить, к какой стране она относится, и про какой народ эта Конституция. И нынешняя Конституция действительно про белорусский народ. Сейчас очевидно, что, открывая раздел ВНС и какие-то другие, уже ни у кого не возникает сомнений, про какую страну, про какой народ, потому что там фактически очень много строчек касаются конкретно нашей специфики. То есть они выстраданы белорусским народом на протяжении всей своей истории развития белорусской государственности. И сейчас, конечно, эта Конституция уникальна. Но, к сожалению, именно потому, что она уникальная сейчас во многом, она многим будет и не нравиться. В частности коллегам из Запада, естественно.
Кирилл Казаков:
Мы же не ровняемся. Она и так не признана, референдум не признан.
Николай Щекин, философ, политолог:
Дело в том, что это Конституция белорусской идентичности. Это самое важное. А свою идентичность всегда сложно выстраивать.
Алена Сырова, СТВ:
Конечно, и тогда молодому государству, наверное, было сложно создать какой-то уникальный.
Григорий Василевич, заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, заслуженный юрист Беларуси:
Знаете, Конституция 15 марта 1994 года была белорусской и остается белорусской. Мы, белорусский народ, принимаем настоящую Конституцию. Стержень Конституции остался и сейчас. Мы можем говорить о модернизации конституционного текста. Да, по системе власти, я считаю, что найдено разумное решение с точки зрения усиления представителей этой власти. Остальные позиции в большинстве – это модернизации. Есть, конечно, крупные изменения, важные изменения: закрепление исторической памяти, благодарность молодого поколения старшему. Есть аспекты, касающиеся социального развития. Это инвалиды, пожилые, как раз в Конституции упомянутые, молодежь. Безусловно, атомная энергия. Появились некоторые дополнительные обязанности, которые вписываются в контекст. То есть и без этого государство делало много для инвалидов. Есть социальный план реализации конвенции защиты прав инвалидов на уровне правительства и так далее, то есть подвижки были. Может, акценты появились более важные, но это была изначально Конституция 1994 года, а сейчас модернизирована с точки зрения новых реалий. Какие-то корректировки были внесены чисто редакционные, хотя можно было и оставить, но по-крупному система власти выстроена, усиление статуса Конституционного суда. И будет работать этот механизм, если он будет работать, то нам не нужен и уполномоченный по правам человека, потому что он обладает только консультативными полномочиями, если уполномочено это в Конституцию вводить, это можно на уровне закона. Но Конституционный суд сейчас очень многие вопросы будет закрывать в этом плане. То есть я бы все-таки подчеркнул, что Конституция 1994 года базовая, как иногда мы меняем фотографию в паспорте с возрастом. Конституция – это паспорт государства.
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