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Чемоданова: мы санкций уж точно не испугаемся, нам есть что приумножать, есть на кого равняться

14 марта 2022 19:04
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Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси 14 марта собрал женщин-лидеров абсолютно разных профессий. Однако всех их объединяет одно общее желание – сохранить суверенную и независимую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женский форум «Сохраняем историческую память. Создаем новейшую историю страны» приурочен ко Дню Конституции. Среди приглашенных – педагоги, врачи, ученые, работники столичных предприятий. Всего более тысячи участниц.

Чемоданова: мы санкций уж точно не испугаемся, нам есть что приумножать, есть на кого равняться-1

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Белорусский союз женщин, Минская городская организация говорим о том, что мы против санкций. И поверьте, нас это не испугает. Мы сильная страна, мы те люди, которые прошли в истории не одну войну, но мы выстояли, как выстояли наши деды во время Великой Отечественной войны. И я не сомневаюсь, что мы, современные белорусы, поверьте, санкций уж точно не испугаемся. Нам есть что приумножать. И нам есть на кого равняться.

Кочанова на форуме в Минске: на этом праздничном мероприятии мы еще раз скажем, что мы, женщины, едины. Читайте здесь.

# Женщины Беларуси # общество # Ольга Чемоданова # Фотофакт

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