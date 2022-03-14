Чемоданова: мы санкций уж точно не испугаемся, нам есть что приумножать, есть на кого равняться

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Белорусский союз женщин, Минская городская организация говорим о том, что мы против санкций. И поверьте, нас это не испугает. Мы сильная страна, мы те люди, которые прошли в истории не одну войну, но мы выстояли, как выстояли наши деды во время Великой Отечественной войны. И я не сомневаюсь, что мы, современные белорусы, поверьте, санкций уж точно не испугаемся. Нам есть что приумножать. И нам есть на кого равняться.

Кочанова на форуме в Минске: на этом праздничном мероприятии мы еще раз скажем, что мы, женщины, едины. Читайте здесь.