«Они такие сплочённые, закалённые». Большой театр собрал женщин-лидеров абсолютно разных профессий
Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси 14 марта собрал женщин-лидеров абсолютно разных профессий. Однако всех их объединяет одно общее желание – сохранить суверенную и независимую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Женский форум «Сохраняем историческую память. Создаем новейшую историю страны» приурочен ко Дню Конституции. Среди приглашенных – педагоги, врачи, ученые, работники столичных предприятий. Всего более тысячи участниц.
Надежда Лось, председатель совета старейшин Минской городской организации Белорусского союза женщин:
Сегодня у нас праздник, праздник всех женщин. Я благодарна тому, что на протяжении 30 лет связала свою жизнь с нашей Минской городской организацией Белорусского союза женщин. Я всегда восхищалась белорусской женщиной. Они такие сплоченные, закаленные. Я все думала, что это от минувшей войны, что война немножко повлияла на наш характер. Я стояла у истоков создания Минской городской организации.
Чемоданова: мы санкций уж точно не испугаемся, нам есть что приумножать, есть на кого равняться. Читайте здесь.
Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:
Такое мероприятие у нас впервые. И что мы можем чувствовать? Бесконечную радость и счастье, потому что все-таки энергия женщин, ее эмоции, желание прикоснуться к прекрасному и отметить действительно замечательное событие в преддверии Дня Конституции, вступления новой Конституции в силу. И вообще середина весны. Мне кажется, что это замечательно, что избран лучший, ведущий театр нашей страны, его красивые апартаменты.
По итогам форума была принята резолюция, в которой отмечена важность сохранения исторической памяти, а также решения всех вопросов мирным путем. Женские форумы в поддержку обновленного Основного закона страны, принятого на референдуме, прошли по всей Беларуси.
Кочанова на форуме в Минске: на этом праздничном мероприятии мы еще раз скажем, что мы, женщины, едины. Читайте здесь.