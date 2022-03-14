«Они такие сплочённые, закалённые». Большой театр собрал женщин-лидеров абсолютно разных профессий

Новости Беларуси. Большой театр оперы и балета Беларуси 14 марта собрал женщин-лидеров абсолютно разных профессий. Однако всех их объединяет одно общее желание – сохранить суверенную и независимую страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Женский форум «Сохраняем историческую память. Создаем новейшую историю страны» приурочен ко Дню Конституции. Среди приглашенных – педагоги, врачи, ученые, работники столичных предприятий. Всего более тысячи участниц.

Надежда Лось, председатель совета старейшин Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Сегодня у нас праздник, праздник всех женщин. Я благодарна тому, что на протяжении 30 лет связала свою жизнь с нашей Минской городской организацией Белорусского союза женщин. Я всегда восхищалась белорусской женщиной. Они такие сплоченные, закаленные. Я все думала, что это от минувшей войны, что война немножко повлияла на наш характер. Я стояла у истоков создания Минской городской организации. Чемоданова: мы санкций уж точно не испугаемся, нам есть что приумножать, есть на кого равняться. Читайте здесь.

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Такое мероприятие у нас впервые. И что мы можем чувствовать? Бесконечную радость и счастье, потому что все-таки энергия женщин, ее эмоции, желание прикоснуться к прекрасному и отметить действительно замечательное событие в преддверии Дня Конституции, вступления новой Конституции в силу. И вообще середина весны. Мне кажется, что это замечательно, что избран лучший, ведущий театр нашей страны, его красивые апартаменты.