Казакевич: Более 800 молодых белорусов стали жертвами сексуального насилия за прошлый год

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Я вспомнил начало своей журналистской карьеры, я почти 10 лет отработал в программе «Зона X». Поэтому для меня, на самом деле, криминальные сводки, к сожалению, наверняка, как и для людей в этой студии, достаточно привычные вещи. Единственное, к чему я не мог привыкнуть, так это к тому, когда против детей совершались преступления. Такая история, когда люди маленького возраста не могут за себя постоять. И ты читаешь, например, последняя сводка, которую я смотрел перед программой, это то, что в Беларуси в начале года был задержан педофил, который за 10 лет изнасиловал более 70 детей. Алена Сырова, СТВ:

Воспитателем в детском саду был. Кирилл Казаков:

Мы не будем говорить сегодня только об этом, потому что, на самом деле, дай бог, чтобы в нашей стране все равно эти преступления раскрывали, люди были наказаны, а эта тема никогда не перестала быть табуированной. Мы, например, западные газеты читаем. Там парламентарии сидят и говорят: а давайте, если согласие от ребенка получено, то вот эту тему мы можем, в принципе, легально оформить. Алена Сырова:

Цитата одного из представителей, так сказать, демократического сообщества.

Кирилл Казаков:

Например, директор по вопросам права и политики одного из фондов Международного суда ООН: «сексуальное поведение лиц, не достигших минимального возраста согласия, установленного внутри страны, может происходить по обоюдному согласию, если не юридически, то реально. В этом контексте применение уголовного законодательства должно отражать права и способность лиц моложе 18 лет принимать решения о сексуальных отношениях по обоюдному согласию, а также их право быть заслушанными по касающимся их вопросам». Собственно говоря, таких вещей достаточно много. Мы еще, например, 10 лет назад было жутко вообще в принципе думать об этом. А сейчас людей готовят к тому, что взаимоотношения взрослых и детей становятся на одни весы, хотя так не бывает. Это равносильно смене пола, та же тема, о которой можно говорить.

Алена Сырова:

Вместе с тем она активно пропагандируется в социальных сетях. Опять же, перед программой пролистали их. Даже на Западе родители жалуются, в Канаде той же самой, что в школьной библиотеке есть книги, в которых четко прописано, в которых рассказываются истории взаимоотношений (я уже не беру гендерные какие-то моменты), когда отец насилует дочь. И, в принципе, это считается нормальным. Кирилл Казаков:

В общем, мы не за эту современную нормальность Западу, совершенно не за нее. И, слава богу, что у нас традиционное государство, традиционные семейные ценности, о чем Президент говорил, выступая со своим Посланием народу и парламенту. Собственно говоря, мы этой заразой все равно каким-то образом заражены. И во многом, действительно, виноват интернет. Потому что, начиная от той же самой педофилии (это уже как радикальная, крайняя точка преступления) до ЧВК «Редан», которым просто прощупывают наших детей, чтобы дать им собраться. Первое, куда звонят люди, это милиция, всегда. Как бы ни гнобили наши оппозиционеры или экстремисты милицию, всегда, что бы ни происходило, 102. Многие эксперты, журналисты и причисляющие себя к ним пишут о том, что подобных преступлений в отношении детей стало больше. Насколько эта цифра верна и какие преступления против детей совершаются?