Прямой эфир

Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 детей из Донбасса

29 мая 2023 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

17 дней беззаботного детства. Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 ребят из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 детей из Донбасса-1

Юные жители Горловки, Мариуполя, Макеевки и Ясиноватой прошли оздоровление в одном из лагерей Солигорского района. Здесь для них подготовили интересную программу. Почти три недели они посещали экскурсии, соревновались в спортивных конкурсах, участвовали в зажигательных флешмобах. Но что ценнее любых развлечений – спокойствие и безопасность. Время, когда можно забыть о прилетах и просто оставаться детьми. 

Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 детей из Донбасса-4

Мне очень понравилось, нас очень вкусно кормят, постоянно разные мероприятия, мы везде на дискотеке, всегда счастливы, тут очень прикольно. Я еще, возможно, попрошу опять сюда приехать. 

Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 детей из Донбасса-7

У меня дедушка здесь был, он очень много рассказывал про вашу страну, что она очень красивая, я очень рада здесь побывать. 

Принимать детей из опасных регионов – уже добрая традиция белорусов. Такие оздоровительные смены проходят по поручению главы государства. Благодаря этой инициативе только за апрель-май 2023 года в нашу страну смогли приехать более тысячи ребят из Донбасса. С организацией отдыха помогает и благотворительный фонд Алексея Талая. 

Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 детей из Донбасса-10

Алексей Талай, паралимпиец, учредитель благотворительного фонда: 
Мы счастливы, что смогли реализовать этот важный проект от белорусского народа с поддержкой главы государства. Уже несколько лет реализуется этот проект. Это наши родные люди. Нам небезразлично то, что происходит в этом регионе. Мы благодарны всем белорусам, всем, кто сегодня щедро делится с людьми Донбасса тем, чем только могут. Поток просто нескончаем. Наш благотворительный фонд, его центральный штаб в Минске и в регионах каждый день встречает этих людей с посылочками, с подарочками. 

Сейчас сотрудники фонда Талая разрабатывают планы осенних каникул для детей из Донбасса, чтобы еще сотни ребят смогли на белорусской земле вспомнить, что такое спокойное детство. 

# Дети # общество # Алексей Талай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«И социальная защита, и возможность получения качественного образования». Как государство защищает права ребёнка?
29 мая 2023 17:55

«И социальная защита, и возможность получения качественного образования». Как государство защищает права ребёнка?

Какие люди чаще всего становятся педофилами? Ответил представитель СК
29 мая 2023 17:55

Какие люди чаще всего становятся педофилами? Ответил представитель СК

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа»
29 мая 2023 17:24

Первой белорусской космонавткой станет бортпроводник «Белавиа»