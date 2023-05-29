Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 детей из Донбасса

17 дней беззаботного детства. Последняя весенняя смена отдыха в Беларуси завершилась для 350 ребят из Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юные жители Горловки, Мариуполя, Макеевки и Ясиноватой прошли оздоровление в одном из лагерей Солигорского района. Здесь для них подготовили интересную программу. Почти три недели они посещали экскурсии, соревновались в спортивных конкурсах, участвовали в зажигательных флешмобах. Но что ценнее любых развлечений – спокойствие и безопасность. Время, когда можно забыть о прилетах и просто оставаться детьми.

Мне очень понравилось, нас очень вкусно кормят, постоянно разные мероприятия, мы везде на дискотеке, всегда счастливы, тут очень прикольно. Я еще, возможно, попрошу опять сюда приехать.

У меня дедушка здесь был, он очень много рассказывал про вашу страну, что она очень красивая, я очень рада здесь побывать. Принимать детей из опасных регионов – уже добрая традиция белорусов. Такие оздоровительные смены проходят по поручению главы государства. Благодаря этой инициативе только за апрель-май 2023 года в нашу страну смогли приехать более тысячи ребят из Донбасса. С организацией отдыха помогает и благотворительный фонд Алексея Талая.