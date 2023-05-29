Казакевич: регионы-лидеры по употреблению наркотиков – Минск, Минская область и Гомель

Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Что по регионам? Нельзя сказать, что в столице больше, в провинции меньше?

Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Динамика и структура преступности немного отличаются по регионам. Например, есть регионы, если брать наркотические составы, есть наркомагазины, которые работают по определенным регионам, и в одном южном регионе у нас было огромное количество таких потерпевших. Для Минска, где большая концентрация, много детей, были другие преступления, связанные с мошенническими действиями.

Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:

Есть статистика о наркоупотреблении, я позволю себе продолжить, тут никакого секрета нет. Если мы говорим о наркоситуации, то регионы, которые в лидерах по употреблению наркотиков, – это Минск, Минская область и Гомель. По численности населения и так далее – все это, безусловно, отражается и на проблеме вовлечения в наркопотребление детей. Говоря о проблеме, мы должны понять глубину. Вот вам статистика, вы знаете, сколько наркодиллеров несовершеннолетних мы задержали в 2023 году? Всего 17. А вы знаете, сколько передозировок в 2023 году несовершеннолетних? Ни одной.