Казакевич: регионы-лидеры по употреблению наркотиков – Минск, Минская область и Гомель
Новости Беларуси. Что угрожает ребенку сегодня? Как манипулируют детьми в интернете и почему взрослые так поздно это замечают? В преддверии дня защиты детей, на подходе лета и длинных каникул, в фокусе внимания – безопасность малышей, школьников и серьезные вызовы, которым взрослые должны противостоять. Дискуссия состоится на площадке ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Что по регионам? Нельзя сказать, что в столице больше, в провинции меньше?
Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Динамика и структура преступности немного отличаются по регионам. Например, есть регионы, если брать наркотические составы, есть наркомагазины, которые работают по определенным регионам, и в одном южном регионе у нас было огромное количество таких потерпевших. Для Минска, где большая концентрация, много детей, были другие преступления, связанные с мошенническими действиями.
Геннадий Казакевич, заместитель министра внутренних дел Беларуси – начальник криминальной милиции:
Есть статистика о наркоупотреблении, я позволю себе продолжить, тут никакого секрета нет. Если мы говорим о наркоситуации, то регионы, которые в лидерах по употреблению наркотиков, – это Минск, Минская область и Гомель. По численности населения и так далее – все это, безусловно, отражается и на проблеме вовлечения в наркопотребление детей. Говоря о проблеме, мы должны понять глубину. Вот вам статистика, вы знаете, сколько наркодиллеров несовершеннолетних мы задержали в 2023 году? Всего 17. А вы знаете, сколько передозировок в 2023 году несовершеннолетних? Ни одной.
Алена Сырова, СТВ:
А в свое время у нас был бум.
Геннадий Казакевич:
В 2022 году было 16, из них одна, к сожалению, смертельная. 17-летняя девчушка умерла, потом ее еще сутки в машине мертвую возили. Почему так произошло? Это сиэнергия всех усилий, которые государство, гражданское общество в том числе, не только правоохранители, не думайте, буквально за последний год совершили. Это то, как мы смогли оздоровить наркоситуацию, если мы о ней говорим сейчас. С другой стороны, 17 наркодиллеров задержанных – это много или мало? Да ведь каждый – это сломанная жизнь, он или она ведь отправляется в места лишения свободы. И не на год. Поэтому для нас каждая жизнь важна. И каждый раз мы себя спрашиваем: мы все сделали для того, чтобы он не стал на эту дорожку или не все?
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