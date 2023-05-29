Всегда ли преступления совершаются людьми из неблагополучных семей? Вот что на это ответили в СК

Юрий Варавко, начальник отдела методического обеспечения предварительного расследования управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:

Супермегаблагополучие не может стать гарантией, что лицо не совершит преступление, ведь мы тут говорим про потерпевших, но мне кажется, что в интересах государства и общества, говорить о тех несовершеннолетних, кто совершает эти преступления. Многие под воздействием деструктивных элементов Сети совершают преступления. Возьмем, к примеру, наших обвиняемых по статьям наркотическим. Это же дети, которые совершают преступления из-за того, что хотят заработать. Они попадают, потихоньку включаются.

Более того, я вернусь к половым преступлениям. Мы замечаем такое влияние такого деяния на ребенка. Очень часто мы сталкиваемся с таким в работе, хотя, конечно, это не репрезентативно, когда обвиняемым становится лицо, это касается мужчин, пережившее сексуальное насилие в прошлом. Звонишь следователю, говоришь: вы можете мне рассказать про личность этого обвиняемого, кто он такой, вроде, из хорошей семьи? Говорит: можем. И все расскажут. Откуда вы знаете? Да потому, что год назад он у нас был потерпевшим по половому преступлению. Это очень сложная структура. Мы можем сказать, что большинство несовершеннолетних, которые совершают преступления, конечно же, они охвачены, что естественно, каким-то образовательным процессом: либо в школе учатся, либо в других учреждениях образования. Для такой категории крайне мал процент, по-моему, около 10 %, которые ничем не занимаются. Поэтому, в принципе, здесь нет никакой гарантии, нам надо внимательно следить за своими детьми, какая бы это ни была семья. Либо это отпущен на свободу и никто за ним не смотрит, но это может быть и достаточно благополучная семья.

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