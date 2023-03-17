«Раньше при любом царе был астролог». Стоит ли политикам обращаться к специалистам по звёздам?

Редко кто из политиков признается, что пользуется услугами астрологов. Тем не менее астрологи – такая же неотъемлемая часть политической кухни, как политтехнологи и имиджмейкеры, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. В 1988 году слово «астрология» замелькало в газетных заголовках, когда советник Белого дома сообщил прессе о том, что первая леди Нэнси Рейган регулярно консультируется у личного астролога. Этот факт не смог остаться незамеченным. Новость взбудоражила прессу и широкие массы, считавшие, что астрология не должна быть определяющим фактором государственной политики.

Александра Ващилко, астролог-прогнозист:

Это называется мунданная астрология, то есть астрология, которая изучает гороскопы стран и лидеров этих стран. Потому что гороскоп лидера, правящей верхушки тесно взаимосвязан с ситуацией, которая происходит в стране. И, конечно, мы пытаемся, исследуем, собираем статистику по тому, как события, которые уже происходят в настоящем времени, показаны в гороскопах, то есть пытаемся идентифицировать эти формулы, чтобы в последующем делать также качественные прогнозы в рамках мунданной астрологии.

Ирина Махнач, астролог:

Заниматься ей, я считаю, как профессионалу тоже не всем дано, потому что это вот как, знаете, уровень квалификации. К этому надо еще вырасти. Потому что, когда это касается судеб, посмотрите, неслучайно ведь раньше при любом царе, при власти такого мощного человека, который был главной фигурой на этой шахматной доске мировых событий, всегда был астролог. И это было правильно. Особенно я хочу сказать, если грамотный астролог. Потому что от этих людей зависит судьба мира, судьба планеты, если хотите, судьба всей нашей цивилизации. Астрономия и астрология долгое время считались родными сестрами. В древности эти две науки были практически неразличимы. Клавдий Птолемей, Николай Коперник, Иоганн Кеплер, Тихо Браге и многие другие астрономы одновременно прослыли и известными астрологами. Но со временем учения все больше и больше стали разграничивать. И астрономия, наконец, получила название науки. А ее сестра астрология – звание лженауки, порицаемой как набор суеверий и предрассудков.

Александр Шимбалев, клирик прихода Серафима Саровского в Минске:

В древнем мире находилось очень много философов, мудрецов, которые доказывали, что астрология не верна. Это и Цицерон, и Августин Аврелий, многие другие, можно привести их аргументацию, она и сегодня актуальна. Они смеялись над астрологами, и тем не менее все равно в простонародье пользовалась успехом и среди аристократии по той причине, что кто-то тешил свое самолюбие, кто-то хотел узнать будущее. Древними мудрецами двигало желание узнать неизвестное, попытаться предсказать будущее страны или правителя с той целью, чтобы по возможности избежать грядущих неприятностей: войн, чумы, смерти властителя в результате несчастного случая и других непредвиденных ситуаций. Нередки были случаи, когда придворные звездочеты подвергались гонениям и преследованиям, расплачивались за свой дар предсказания ценой собственной жизни. Ирина Махнач:

Раньше ведь астролог что? Это, по сути, какой-то даже в какой-то степени духовник, это тот ученый человек, это знаток законов, который говорил государь, понимаешь, вот если ты так пойдешь, знаете, вот как на шахматной доске, ты просчитываешь варианты будущего. Так вот он так делает шаг. И астролог ему говорит. Понимаешь царь, вот если ты так пойдешь, будет вот это, вот это, потому что в этом будет нарушение закона, он прислушивался. Звезды могут только предполагать. Зачем люди обращаются к астрологии – подробности здесь. В последнее время профессия астролога становится все более популярной. Люди стараются заглянуть в будущее, избежать неприятностей и привлечь в свою жизнь удачу. Политики, артисты, музыканты, все кто связан с властью и деньгами, нуждаются в астрологических консультациях. 26-й президент США Теодор Рузвельт имел привычку всегда иметь под рукой нужные ему гороскопы с расшифровками. Каждый день он вывешивал их на стене своего кабинета в Белом доме. Сегодня многие финансисты, брокеры и бизнесмены постоянно консультируются с астрологами.

Александра Ващилко:

Есть компании, которые набирают астрологов, которые делают совместимость среди сотрудников своих, определяют сильные и слабые стороны сотрудников для того, чтобы использовать во благо компании качества. То есть если из человека получается хороший продажник, и он классно выстраивает коммуникацию с клиентами, то его надо отправить в отдел продаж, а тот, кто хорошо работает с аналитикой, соответственно, посадить делать отчеты. И даже сейчас я знаю вот новое направление, есть фирмы, которые занимаются криптовалютой, и у них тоже аналитик вместе с астрологом отслеживают тенденцию как изменения на небе в текущем времени влияет на рост и падение криптовалюты. Жить преуспевая или переживая от неудач – выбор каждого. Возможно, сильным мира сего и необходимы предсказания астролога, чтобы мудро править страной. А крупные организации и бизнесмены уж точно не готовы тратить время на неудачи. Простых же людей волнуют самые обычные вопросы бытия: когда я выйду замуж? Возьмут ли меня на эту должность? И что со мной будет завтра?

Виктория Барздыко, астролог:

У меня в числе моих клиентов совершенно разные люди. Есть и женщины, и мужчины. Разных возрастов, от 18 до, наверное, 65 лет, это люди, которые хотят больше развиваться в жизни, которые хотят что-то узнать, либо люди, которые попали в сложную ситуацию, им нужна поддержка и помощь для того, чтобы из этой ситуации выйти. Потому что они чувствуют себя нестабильно.