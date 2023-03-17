«Имеет существенный недостаток». В каких случаях товар можно вернуть в магазин?

Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Ирина, все ли можно вернуть? Давайте поговорим про гарантийные сроки – на что, сколько?

Ирина Шумская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Закон о защите прав потребителей делит категории товаров на несколько видов. В соответствии с этим мы определяем, какие товары можно вернуть, в какие сроки. Если мы говорим о товаре некачественном, то в данной ситуации мы говорим о сроках, например, для пищевых продуктов. Есть скоропортящиеся товары, в соответствии с этим, мы должны их вернуть незамедлительно для того, чтобы определить, действительно ли товар был испорчен. Поскольку если вы принесете торт, допустим, через три дня, то в соответствии с этим вы уже не сможете доказать то, что его приобрели действительно уже испорченным. Если мы говорим о дорогостоящих товарах, есть 30-дневный срок. Технически сложный товар – 30-дневный срок, когда мы можем заявить о том, чтобы товар ненадлежащего качества могли вернуть. С технически сложным товаром надлежащего качества – вернуть нельзя будет, поскольку он включен в перечень. Это все товары бытового характера, также те, которые с электричеством. То есть все эти товары нельзя вернуть будет, если они качественные. Поэтому здесь необходимо говорить о чем? Если вы приобрели технически сложный товар, заявить о возврате некачественного товара вы можете только в течение 30 дней. Но по истечении этого срока вы можете заявить в пределах двухлетнего срока только в том случае, если данный товар имеет существенный недостаток либо если безвозмездного устранения недостатков не было.