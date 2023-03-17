«Имеет существенный недостаток». В каких случаях товар можно вернуть в магазин?
Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Ирина, все ли можно вернуть? Давайте поговорим про гарантийные сроки – на что, сколько?
Ирина Шумская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Закон о защите прав потребителей делит категории товаров на несколько видов. В соответствии с этим мы определяем, какие товары можно вернуть, в какие сроки. Если мы говорим о товаре некачественном, то в данной ситуации мы говорим о сроках, например, для пищевых продуктов. Есть скоропортящиеся товары, в соответствии с этим, мы должны их вернуть незамедлительно для того, чтобы определить, действительно ли товар был испорчен. Поскольку если вы принесете торт, допустим, через три дня, то в соответствии с этим вы уже не сможете доказать то, что его приобрели действительно уже испорченным. Если мы говорим о дорогостоящих товарах, есть 30-дневный срок.
Технически сложный товар – 30-дневный срок, когда мы можем заявить о том, чтобы товар ненадлежащего качества могли вернуть. С технически сложным товаром надлежащего качества – вернуть нельзя будет, поскольку он включен в перечень. Это все товары бытового характера, также те, которые с электричеством. То есть все эти товары нельзя вернуть будет, если они качественные. Поэтому здесь необходимо говорить о чем? Если вы приобрели технически сложный товар, заявить о возврате некачественного товара вы можете только в течение 30 дней. Но по истечении этого срока вы можете заявить в пределах двухлетнего срока только в том случае, если данный товар имеет существенный недостаток либо если безвозмездного устранения недостатков не было.
Ирина Шумская:
Поэтому мы говорим о нескольких сроках. То есть сроках для скоропортящихся – здесь уже срок хранения наступает также. Они совершенно разные, мы не можем обозначить их какой-то категорией, календарными днями, а даже и сутками иногда. Далее есть категория срока годности. Сроки годности товаров также определяются индивидуально. В целом, если мы смотрим опять-таки, например, обувь. Обувь также имеет свои определенные категории срока годности, она уже отличается по сезонности. То есть, если мы говорим о зимней обуви, то здесь сезон начинается с 15 ноября, и в соответствии с этим уже срок годности определяется в дальнейшем по сезонности. Если мы говорим, допустим, об обуви, то здесь 14 дней для возврата товара, если он вам просто не понравился. При этом вы вернете его в обязательном порядке в упаковке, в которой приобрели – это для качественного товара. Если товар некачественный, то в соответствии с этим не требуется возвращать в упаковке, но здесь уже возникают другие сроки. То есть сроки носки – достаточно тоже есть свои сроки определенные.
Законодательство говорит о том, что в среднем есть понятие срока службы. Срок службы – это для изготовителей, он составляет порядка десяти лет в общей сложности, и есть сроки гарантийные – порядка двух лет. Если же продавец реализовывает какой-либо товар, у которого должен установлен срок годности, допустим, два года, но при этом два года не установлен изготовителем – например, год. Потому что был приобретен товар за границей, где, например, наши правила, то есть требования законодательства не распространяются. При этом продавец, который приобретает данный товар у иностранного поставщика должен продлить сроки годности до двухлетнего периода.
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