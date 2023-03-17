«Ничего не докажешь». В каких интернет-магазинах лучше не покупать?

Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ирина Шумская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

Сложность интернет-магазина – приобретения [товара – прим. ред.] связана лишь с тем, что, во-первых, необходимо, чтобы вся доступная информация была на сайте о наименовании продавца. Нужно обратить внимание на то, чтобы данный интернет-магазин был обязательно зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь. Потому что если же не зарегистрирован, то, соответственно, шансы того, что потребитель потом сможет вернуть этот товар, они просто малозначительны, то есть фактически сводятся к нулю. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Неужели кто-то действительно это проверяет? Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, многие об этом даже не знают. Белорусы, да и в целом люди не осведомлены многими этими нюансами. Я даже не знаю, что в общество прав потребителей нужно обращаться.

Алеся Лакина:

Юля, ты пойдешь проверять все магазины на наличие реестров? Ирина Шумская:

Не обязательно все. Допустим, мы в интернет-магазине. Просматриваем какой-то каталог товаров, то есть какие интернет-магазины предлагают именно этот товар. Возьмем, например, ноутбук. То есть мы просматриваем, естественно, все выбирают цену. Если мы определились, например, с моделью, то тогда уже смотрим в ценовом диапазоне. Алеся Лакина:

Одно дело ноутбук – это вещь дорогая. Другое дело – какая-то одежда, которая стоит не так дорого.