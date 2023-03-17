«Ничего не докажешь». В каких интернет-магазинах лучше не покупать?
Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ирина Шумская, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Сложность интернет-магазина – приобретения [товара – прим. ред.] связана лишь с тем, что, во-первых, необходимо, чтобы вся доступная информация была на сайте о наименовании продавца. Нужно обратить внимание на то, чтобы данный интернет-магазин был обязательно зарегистрирован в Торговом реестре Республики Беларусь. Потому что если же не зарегистрирован, то, соответственно, шансы того, что потребитель потом сможет вернуть этот товар, они просто малозначительны, то есть фактически сводятся к нулю.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Неужели кто-то действительно это проверяет?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, многие об этом даже не знают. Белорусы, да и в целом люди не осведомлены многими этими нюансами. Я даже не знаю, что в общество прав потребителей нужно обращаться.
Алеся Лакина:
Юля, ты пойдешь проверять все магазины на наличие реестров?
Ирина Шумская:
Не обязательно все. Допустим, мы в интернет-магазине. Просматриваем какой-то каталог товаров, то есть какие интернет-магазины предлагают именно этот товар. Возьмем, например, ноутбук. То есть мы просматриваем, естественно, все выбирают цену. Если мы определились, например, с моделью, то тогда уже смотрим в ценовом диапазоне.
Алеся Лакина:
Одно дело ноутбук – это вещь дорогая. Другое дело – какая-то одежда, которая стоит не так дорого.
Ирина Шумская:
Хорошо, одежда. Все равно мы попадаем на какой-то интернет-магазин, неважно, как он будет называться, энное какое-то название. Когда мы заходим на сайт интернет-магазина в обязательном порядке должно быть указано о том, что данный интернет-магазин зарегистрирован в Торговом реестре. Более того, есть официальный сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли, где можно проверить данный интернет-магазин на то, действительно ли он там зарегистрирован. То есть это первая ошибка, которую зачастую совершают потребители, не проверяя интернет-магазин. Почему проблема – если ты приобретаешь товар у физического лица, то не попадаешь под защиту закона о защите прав потребителей. Поэтому очень важно определиться, чтобы продавцом был обязательно индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо. Смотрим, получаем товар из интернет-магазина, привез его курьер. В обязательном порядке мы смотрим, кто же у нас продавец. Потому что не всегда совпадает продавец с тем наименованием интернет-магазина, в котором заказали этот товар. Если продавцом выступает физическое лицо, мы опять уходим в проблему ухода от защиты прав потребителей.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, недобросовестные продавцы могут этим оперировать, что ты, в принципе, потом уже никак не вернешь товар и ничего не докажешь. Остаешься с некачественным товаром.
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