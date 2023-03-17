«Обладает уникальным серийным номером». Можно ли рассчитывать на гарантийное обслуживание, если чек на товар утерян?

Не найдется такой человек, которому хоть бы раз не продали некачественный товар. Конфликты между продавцом и покупателем неизбежны в мире коммерции. О том, какие права имеет потребитель, куда обращаться, чтобы урегулировать спор, и всегда ли покупатель прав, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Алеся Лакина , ведущая ток-шоу: У нас есть история: «У меня сахарный диабет первого типа. Я приобрела инсулиновую помпу в декабре 2018 года. Гарантия на прибор четыре года. В ноябре 2022 года помпа сломалась – двигатель. Я сразу же обратилась к продавцу. Они попросили предоставить чек или гарантийный талон, но у меня эти документы потерялись, за этот период было два переезда. Они говорили, что у них есть собственная база, где они хранят информацию о своих помпах. Но как только выяснили, что у меня не сохранился чек, сказали, что моей помпы в их базе, к сожалению нет. В итоге помпа не ремонтируется и не работает, стоимость нового прибора 4 800 белорусских рублей. Можем ли мы по закону добиться гарантийных обязательств от продавца?»

Виталий Докунов, юрист общественного объединения по защите прав потребителей:

Отвечая на этот вопрос, да, конечно, можем. Если у потребителя отсутствует чек либо гарантийный талон, есть иные способы доказывания.

Алеся Лакина:

Как доказать в этой ситуации?

Виталий Докунов:

В данной ситуации необходимо провести причинно-следственную связь. Во-первых, исходя из той информации, которая имеется у нас, потому что мы над этим делом работаем сейчас. У нас есть переписка с продавцом в мессенджере Viber, где продавец и покупатель договариваются о приобретении этого товара – это первое. Второе – каждый товар, а в данном случае медицинская помпа – это медицинская техника обладает уникальным серийным номером. Данный серийный номер, исходя из информации от завода-изготовителя… Нам удалось найти способ, чтобы связаться с заводом-изготовителем, представителем завода-изготовителя. Он подтвердил, что данная помпа отгружалась конкретному продавцу. Таким образом у нас складываются следующие факты: есть переписка, изготовитель подтверждает, что данная помпа отгружалась конкретному продавцу. Третий факт, в случае, если это дело дойдет до суда, соответствующие документы могут быть истребованы от Министерства здравоохранения, таможни и иных органов. Пока что раскрывать не буду все элементы доказывания, но в данном случае доказать, что помпа приобреталась у конкретного продавца, возможно и реально.