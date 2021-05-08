Евгений Олейник о дедушке: с его скупых слов и потом по архивам мы узнали, что он воевал на «Катюше»

Евгений Олейник, продюсер, композитор:

У нас в семье День Победы – это особый праздник. У нас все дни рождения вокруг Дня Победы сложились: и мамин, и мой, и дедушкин. Дедушка, хоть и воевал, не очень любил рассказывать про то, что было во время войны, но и с его скупых слов и потом по архивам мы узнали, что он воевал на «Катюше». До этого, уже когда освободили Украину, в 1943 году налаживал связь. Тонул в Днепре, его спасли. Потом 16-летним парнем пошел в учебку на водителя, водил «Катюшу» до победы и был награжден военными наградами.

Бабушка моя пережила оккупацию, и ей удалось то, что удалось немногим. После того, как наши партизаны уничтожили Кубе (это был такой наместник Гитлера на территории Беларуси), Гитлер приказал в отместку за эту смерть покарать белорусов очень многими смертями. Моя бабушка попала под эту волну, но вместе с семерыми (такими же, как она) детьми ей удалось убежать. Они по Польше шли зимой, ранней весной, дошли до Буга, какая-то сердобольная польская женщина приютила их у себя в деревне. Они подождали, пока настанут теплые дни, чтобы переплыть Буг, но в этот момент уже освобождали Беларусь, Красная армия уже вошла на территорию Польши, Буг стал советским, и Красные войска помогли ей добраться домой.

Сейчас можно часто услышать, как родители в таком возрасте детей еще опекают, а в то время дети, если можно так сказать, уже освобождали Европу от фашизма. Поэтому давайте преклонимся перед подвигом этих людей и поблагодарим их.

Читайте также:

Роман Мотульский о Дне Победы: я хочу поздравить всех жителей Беларуси, всех жителей планеты с этим великим праздником

«Вся эта ситуация, в которой они жили, не поддается описанию». Певица Жанет рассказала о бабушке, которая видела ужасы войны

«Он выжил и встретился с моей бабушкой». Певица Юлия Быкова рассказала про своего дедушку, который прошел Великую Отечественную войну