«Заинтересованность детей – главный успех наших побед». В Минске прошла международная выставка, посвящённая Великой Отечественной войне

В преддверии Дня Победы по всей стране проводятся различные мероприятия, направленные на нравственное воспитание молодежи: конкурсы, выставки, онлайн-проекты, встречи с ветеранами.

Юлия Пашкевич, корреспондент:

Дата, перед которой каждый склоняет голову в знак памяти о тех, кто победил фашизм. Сегодня как никогда важно передавать подрастающему поколению память о людях, которые подарили нам право на жизнь. Каждое такое событие находит отклик в сердцах юношей и девушек. Немалый интерес вызвала и 14-я Международная молодежная научно-практическая конференция, посвященная Великой Отечественной войне, которая прошла на базе 174-й гимназии Минска.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Огромное значение имеет научно-исследовательская работа, направленная на сохранение исторической памяти, противодействие фальсификации и переписыванию истории Великой Отечественной войны, формирование патриотизма, воспитание молодого поколения. Для участия нужно было провести исследовательскую работу по одному из направлений и представить ее в формате видеоролика. Молодежь активно включилась в процесс, всего было подано около пятисот заявок. Среди них работа десятиклассника Марата.

Марат Крупко, ученик 10-го класса гимназии №1 Солигорска:

Моя работа была посвящена тем моим родственникам, предкам, которые прошли Великую Отечественную войну. Это два моих прадедушки: Крупко Леонид Васильевич, который во время войны был награжден орденом Славы 3-й степени и второй мой прадед Томило Даниил Петрович, он прошел даже две войны. Участвовал в советско-финской в 1939-м году, также прошел и Великую Отечественную. Интерес к истории у школьника возник давно, ему даже удалось собрать коллекцию артефактов военных времен. Парень ведет свой канал на YouTube, куда активно загружает ролики на историческую тематику.

Марат Крупко:

Информацию собирать было очень тяжело. У меня ушел год на то, чтобы понять, где он воевал, найти архивные документы. Я пользовался Центральными архивами даже российского Министерства обороны, чтобы установить его боевой путь: где и как он воевал, за что получил награды. Для меня важно не только сохранить эту память, но и передать потомкам, потому что с каждым новым поколением остается меньше и людей, и вещей, и информации о тех далеких годах. Интерес к истории войны разделяет и ученица гродненской школы имени Виктора Михайловича Усова. Диана уже не первый год принимает участие в конференции.

Диана Войтехович, ученица 10-го класса средней школы №3 имени В.М. Усова г. Гродно:

Моя работа была о шталагах на территории Беларуси. Я уже четвертый год участвую в конференциях по этой теме, четвертый год побеждаю. Я им рассказываю об узниках концлагерей, о мучениях, через которые они проходили. Я учусь в военном классе и мне интересно все, что связано с Великой Отечественной войной, с патриотизмом. Уроки истории для меня являются самыми интересными. И тема шталагов на территории Беларуси – не из самых популярных, поэтому хочется еще больше ее развить, чтобы все больше людей помнили об этом и знали.

Светлана Колбик, учитель средней школы №3 имени В.М. Усова г. Гродно:

Четвертый год мы занимаем призовые места. Первый год для нас был знаменательный, потому что нам помог с участием Гродненский союз ветеранов, который предоставил уникальную возможность, раритет из находок шталага на территории города Гродно. Заинтересованность детей – главный успех наших побед, честность, открытость и возможность себя реализовать в этой работе. Сохранить память о предках, павших за наше будущее, – одна из основных задач на сегодня. В 2020 году в Академии наук была инициирована акция, народная летопись Великой Отечественной войны «Вспомним всех».

Вадим Лакиза:

Есть возможность жителям Беларуси, всем жителям, которые понимают, чувствуют те события далекие (76-летней давности уже), прислать воспоминания в Институт истории. Мы в прошлом году издали первую книгу, в ближайшее время мы издаем вторую книгу, и уже есть материалы для третей книги. Это огромный интерес к тем события, и это нужно поддерживать.