«Вся эта ситуация, в которой они жили, не поддаётся описанию». Певица Жанет рассказала о бабушке, которая видела ужасы войны

Жанет, певица:

Буквально недавно разговаривала с нашей бабушкой Мариной Сорокой. Она рассказывала, как они жили во время войны. Каждая семья выкапывала себе землянку, находились они там иногда сутками, кушать было нечего, считалось, что очистки от картошки – это очень круто, это просто пир. Вообще, вся эта ситуация, в которой они жили, не поддается описанию. И это было не так давно, как нам кажется, это были реальные люди, реальные события, реальные слезы, реальное горе.

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Я хочу поздравить всех нас с Днем Победы и хочу пожелать всем нам мира и гармонии в первую очередь в душе, чтобы мы сами создавали себе события, которые делают нас по-настоящему счастливыми, потому что счастливый человек – он добрый. А там, где добро, не может быть зла, ненависти и войны. Цените то, что есть у нас здесь и сейчас. На самом деле мы живем в прекрасное время.

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