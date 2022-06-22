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«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба

22 июня 2022 13:12
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Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Интересно узнать, что у вас за отличительные нагрудные знаки? Можете нам рассказать?

«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба-1

Антон Прокапнев, ведущий инженер по метрологии исследовательской лаборатории метрологии испытательного технического центра:
Награды за нашу деятельность.

«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба-4

Антон Прокапнев:
Этой наградой очень горжусь. Знак называется «За актыўны пошук» – серьезная награда среди поисковиков.

«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба-7

Антон Прокапнев:
Медаль юбилейная по итогам какой-то поисковой работы.

Наталья Надольская:
Есть у вас какие-то истории, которыми вы прямо гордитесь, о которых вы можете рассказать?

Антон Прокапнев:
Лично я либо клуб?

Наталья Надольская:
Лично ваша, конечно.

Антон Прокапнев:
Горжусь, есть такое дело. Чисто случайно как-то получилось выйти на след военнопленных, которые попали в немецкий плен. Наши красноармейцы попали в плен в 1941 году в окрестностях Могилева. У меня насобиралось около шести тысяч человек. Мне удалось узнать имена тех, кто попал в плен по личным карточкам военнопленных.

«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба-10

Антон Прокапнев:
Этот знак за эту работу.

«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба-13

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор ГУО «Академия последипломного образования»:
Хороший результат.

«Мы в Германии, шлю привет». Вот какие послания на фотографиях отправлял ветеран войны своим родным – подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Надольская # Антон Прокапнев # Олег Дьяченко # Фотофакт

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