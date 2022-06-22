«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба
Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Интересно узнать, что у вас за отличительные нагрудные знаки? Можете нам рассказать?
Антон Прокапнев, ведущий инженер по метрологии исследовательской лаборатории метрологии испытательного технического центра:
Награды за нашу деятельность.
Антон Прокапнев:
Этой наградой очень горжусь. Знак называется «За актыўны пошук» – серьезная награда среди поисковиков.
Антон Прокапнев:
Медаль юбилейная по итогам какой-то поисковой работы.
Наталья Надольская:
Есть у вас какие-то истории, которыми вы прямо гордитесь, о которых вы можете рассказать?
Антон Прокапнев:
Лично я либо клуб?
Наталья Надольская:
Лично ваша, конечно.
Антон Прокапнев:
Горжусь, есть такое дело. Чисто случайно как-то получилось выйти на след военнопленных, которые попали в немецкий плен. Наши красноармейцы попали в плен в 1941 году в окрестностях Могилева. У меня насобиралось около шести тысяч человек. Мне удалось узнать имена тех, кто попал в плен по личным карточкам военнопленных.
Антон Прокапнев:
Этот знак за эту работу.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, ректор ГУО «Академия последипломного образования»:
Хороший результат.
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