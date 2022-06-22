«Удалось узнать имена тех, кто попал в плен». Вот каких наград удостоен участник поискового клуба

Никто не забыт, ничто не забыто. В каждой белорусской семье есть родные, которые сражались с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизни за свободу Родины. О том, что такое историческая память, почему ее важно сохранять и как об этом рассказать современным детям, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Интересно узнать, что у вас за отличительные нагрудные знаки? Можете нам рассказать?