«Дома у меня эти книги есть». Часто ли читают белорусские пенсионеры и каких авторов выбирают?

Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

У меня вопрос к Нонне и Вячеславу. Вы очень тесно связанным с книгами. Сколько времени в день – минут, часов вы читаете?

Вячеслав Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:

Я пенсионер. После ухода не пенсию я продолжаю работать сутки через трое. В связи с тем, что я работал в системе охотничьего хозяйства, последние годы постоянно на природе, то я и продолжаю сейчас работать на природе. Сутки через трое на озере Дубровском в охране. Поэтому времени хватает. Конечно, приходится читать намного больше, чем до пенсии. Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

А какой жанр предпочитаете? Вячеслав Буко:

Сейчас я предпочитаю последние полгода Песецкого Сергея. Практически все, что у нас издано, дома у меня эти книги есть. Меня эта тема очень интересует. Вплоть до того, что хочу персонально попасть в Раков, чтобы что-нибудь написать самому о них. Юлия Крыницкая:

А вы, Нонна?