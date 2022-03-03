«Дома у меня эти книги есть». Часто ли читают белорусские пенсионеры и каких авторов выбирают?
Новости Беларуси. Книга или гаджет. Нужны ли библиотеки сегодня, как привить ребенку любовь к чтению и не ждет ли крах книжную индустрию. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос к Нонне и Вячеславу. Вы очень тесно связанным с книгами. Сколько времени в день – минут, часов вы читаете?
Вячеслав Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:
Я пенсионер. После ухода не пенсию я продолжаю работать сутки через трое. В связи с тем, что я работал в системе охотничьего хозяйства, последние годы постоянно на природе, то я и продолжаю сейчас работать на природе. Сутки через трое на озере Дубровском в охране. Поэтому времени хватает. Конечно, приходится читать намного больше, чем до пенсии.
Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:
А какой жанр предпочитаете?
Вячеслав Буко:
Сейчас я предпочитаю последние полгода Песецкого Сергея. Практически все, что у нас издано, дома у меня эти книги есть. Меня эта тема очень интересует. Вплоть до того, что хочу персонально попасть в Раков, чтобы что-нибудь написать самому о них.
Юлия Крыницкая:
А вы, Нонна?
Нонна Буко, волонтер при Минском университете третьего возраста, поэт:
Я, в противоположность мужу, читаю мало. Практически последние три месяца я вообще не читаю. Почему? Мы занимаемся подготовкой всех материалов для открытия уголка памяти Владимира Жилки. Это белорусский поэт, его [мужа – прим. ред.] земляк. Поэтому я взяла на себя сейчас всю работу для того, чтобы собрать все материалы. Книг у него очень мало. Про него мало кто знает. Поэтому последние три месяца я практически сижу у компьютера и в интернете нахожу фотографии, статьи, заметки.
Юлия Крыницкая:
Организационной работой занимаетесь активно?
Нонна Буко:
Да.
Ольга Бурлакова:
Прямо научной деятельностью, я бы сказала.
Нонна Буко:
Муж тоже и в музей ходит, и в библиотеки. Собираем по крупицам все, что можно. Поэтому, честно говорю, что уже последние три месяца я вообще книгу не брала.
Юлия Крыницкая:
Но у вас есть уважительная причина, это временно.
«С автографами авторов». Какие редкие книги попадают в буккроссинг и что происходит с ними дальше – подробнее здесь.