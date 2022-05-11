За первый квартал 2022-го в Минске ввели в эксплуатацию более 30 жилых домов. В лидерах Октябрьский район

Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года в столице введено в эксплуатацию более 30 многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это свыше 300 тысяч квадратных метров жилья.

Из них около 80 тысяч построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Лидер по количеству новостроек – Октябрьский район. Кроме того, в столице начали возведение еще одного жилого дома с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Многоэтажка расположится в районе улиц Грушевской и Разинской. В ней будет 75 квартир. А во Фрунзенском районе планируют ввести в эксплуатацию арендный жилой дом на 130 квартир. Он появится в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева.