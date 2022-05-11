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За первый квартал 2022-го в Минске ввели в эксплуатацию более 30 жилых домов. В лидерах Октябрьский район

11 мая 2022 14:27
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Новости Беларуси. За первый квартал 2022 года в столице введено в эксплуатацию более 30 многоквартирных домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это свыше 300 тысяч квадратных метров жилья.

Из них около 80 тысяч построено для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Лидер по количеству новостроек – Октябрьский район. Кроме того, в столице начали возведение еще одного жилого дома с использованием электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения. Многоэтажка расположится в районе улиц Грушевской и Разинской. В ней будет 75 квартир. А во Фрунзенском районе планируют ввести в эксплуатацию арендный жилой дом на 130 квартир. Он появится в границах улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева.  

За первый квартал 2022-го в Минске ввели в эксплуатацию более 30 жилых домов. В лидерах Октябрьский район-1

Денис Никитин, заместитель председателя комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
За истекший период текущего года 500 многодетных семей получили ключи от своих квартир. Еще порядка 500 многодетных семей направлены на улучшение жилищных условий. До конца года по плану правительства мы должны построить 880 тысяч квадратных метров. На сегодня 304 тысячи квадратных метров построено, это составляет порядка 40 %.

За первый квартал 2022-го в Минске ввели в эксплуатацию более 30 жилых домов. В лидерах Октябрьский район-4

В 2022 году запланировано строительство жилого дома за счет собственных средств предприятий. Жилье будут предоставлять сотрудникам, в том числе молодым семьям.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Денис Никитин # Фотофакт

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