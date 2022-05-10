«Первый шаг всегда делает тот, кто умнее». Как решать конфликты в семье?

Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Надежда, может быть, вы скажете, кто должен первый делать шаг, идти на примирение – свекровь в силу своего возраста, опыта или невестка опять же в силу своего возраста, что нужно уступить?
Надежда Цыркун, психолог:
Первый шаг всегда делает тот, кто умнее.
Наталья Надольская:
Кто умнее?
Надежда Цыркун:
Кто в этот момент понял всю ресурсность ситуации. Понял все и делает этот самый правильный ход. Хотя иногда это может быть непривычно, некомфортно. Но когда ты работаешь на перспективу и на последствия – может быть, иногда лучше промолчать. Будут лучше последствия.
Наталья Надольская:
Тогда это не умнее, а мудрее скорее?
Надежда Цыркун:
Мудрее – это уже вообще хорошо, высший пилотаж. Поэтому выигрывает всегда умный, а не эмоциональный.
«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь – подробнее здесь.