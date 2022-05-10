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«Первый шаг всегда делает тот, кто умнее». Как решать конфликты в семье?

10 мая 2022 14:09
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Семейные войны. Многие, кто пробовал создать семью, сталкивался с проблемой – родителями своей второй половинки, которые вечно суют свой нос куда не надо. О том, как найти управу на не в меру властных тещ и свекровей, можно ли с ними дружить и надо ли это делать, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Надежда, может быть, вы скажете, кто должен первый делать шаг, идти на примирение – свекровь в силу своего возраста, опыта или невестка опять же в силу своего возраста, что нужно уступить?  

«Первый шаг всегда делает тот, кто умнее». Как решать конфликты в семье?-1

Надежда Цыркун, психолог:  
Первый шаг всегда делает тот, кто умнее.  

Наталья Надольская:  
Кто умнее?  

Надежда Цыркун:  
Кто в этот момент понял всю ресурсность ситуации. Понял все и делает этот самый правильный ход. Хотя иногда это может быть непривычно, некомфортно. Но когда ты работаешь на перспективу и на последствия – может быть, иногда лучше промолчать. Будут лучше последствия.  

Наталья Надольская:  
Тогда это не умнее, а мудрее скорее?  

Надежда Цыркун:  
Мудрее – это уже вообще хорошо, высший пилотаж. Поэтому выигрывает всегда умный, а не эмоциональный.  

«Мамой вы мне никогда не станете». Как невестка должна называть свекровь – подробнее здесь.  

# Брак и семья # общество # Наталья Надольская # Надежда Цыркун # Фотофакт

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