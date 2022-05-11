«Обучаем фактически новой профессии». Какие вакансии предложили на дне открытых дверей в службе занятости Минска?

Новости Беларуси. Водитель автомобиля, грузчик, маляр, штукатур, кровельщик и инженер. Более 2 000 вакансий предложили соискателям на дне открытых дверей в городской службе занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пришедшие могли познакомиться с профессиями, узнать об условиях труда, проконсультироваться с кадровыми службами организаций и пройти предварительное собеседование. При себе необходимо было иметь паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. На одной площадке представили вакансии сразу восемь предприятий.