«Обучаем фактически новой профессии». Какие вакансии предложили на дне открытых дверей в службе занятости Минска?
Новости Беларуси. Водитель автомобиля, грузчик, маляр, штукатур, кровельщик и инженер. Более 2 000 вакансий предложили соискателям на дне открытых дверей в городской службе занятости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Пришедшие могли познакомиться с профессиями, узнать об условиях труда, проконсультироваться с кадровыми службами организаций и пройти предварительное собеседование. При себе необходимо было иметь паспорт, трудовую книжку и документ об образовании. На одной площадке представили вакансии сразу восемь предприятий.
Татьяна Язвинская, специалист по подбору персонала страховых услуг:
У нас новое направление – мы продвигаем финансовые продукты на рынки, в частности страховые программы: накопительные страховые программы, рисковые страховые программы. Нам нужны сотрудники. Приходят и студенты, даже школьники. Приходят люди, которые хотят развиваться в нашей сфере, поэтому мы людей набираем. Мы их обучаем фактически новой профессии.
Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Приглашаются более крупные организации, испытывающие потребность в кадрах. Подбираем организации таким образом, чтобы соискатели могли рассмотреть варианты работы. Для каждой организации определяется конкретное время – это 1-2 часа.
К слову, ярмарка вакансий продолжится 12 мая. Ее организуют для студентов Международного университета «МИТСО». Будет возможность трудоустроиться. Это более 150 вакансий, в том числе по профессиям юрисконсульт, юрист, специалист, следователь, агент страховой, дежурный пульта управления.