Новости по тегу #Мастер-классы

Участники работали с природными материалами – ветками пихты и еловыми шишками. Из них рождались настоящие декоративные композиции, способные наполнить дом теплом и праздничным настроением.
На мастер-класс с Май Тху Хуэйен пришли более сотни профессионалов: от ветеранов студии до студентов.
Кубышка-травница – на здоровье, Благодать – для добробыта в семье.
В ход идут игрушки, ленты, шишки и другой флористический материал. Основным элементом декора, разумеется, являются живые веточки хвойных деревьев.
Современное искусство с глубокими корнями, цветочный автопортрет. Как только ни называют цианотипию. Есть и научное объяснение – это способ монохромной бессеребряной фотопечати.
В преддверии новогодних праздников такие активности – добрая традиция. С 25 декабря каждую неделю на площадке Национального торгового дома по средам и пятницам будут проводиться анимационные программы и мастер-классы для всех желающих.
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