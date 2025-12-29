Прямой эфир

Новости по тегу #Мастер-классы

В Центральном ботаническом саду прошёл творческий практикум
29 декабря 2025 07:59

В Центральном ботаническом саду прошёл творческий практикум

Встреча с вьетнамским режиссёром прошла на «Беларусьфильме» в рамках кинофестиваля «Лістапад»
02 ноября 2025 13:47

Встреча с вьетнамским режиссёром прошла на «Беларусьфильме» в рамках кинофестиваля «Лістапад»

Выкроить, нарядить и нарисовать улыбку – вот как легко сделать куклу-оберег своими руками
27 октября 2025 16:11

Выкроить, нарядить и нарисовать улыбку – вот как легко сделать куклу-оберег своими руками

В Ботаническом саду проходит мастер-класс «Новогодний сувенир»
07 января 2025 08:31

В Ботаническом саду проходит мастер-класс «Новогодний сувенир»

Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток
10 декабря 2024 12:29

Что такое цианотипия? В Ботаническом саду проводят необычный мастер-класс по созданию открыток

В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек
09 декабря 2024 07:45

В Минске прошёл мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек

В ботаническом саду последний день будут работать мастер-классы по созданию букетов из шишек
10 марта 2024 08:09

В ботаническом саду последний день будут работать мастер-классы по созданию букетов из шишек

Мастер-класс от известного иранского художника прошёл в Минске
19 февраля 2024 08:44

Мастер-класс от известного иранского художника прошёл в Минске

Простой мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Понадобится только ткань, кусочек ваты и нитки
13 июля 2022 12:36

Простой мастер-класс по изготовлению куклы-оберега. Понадобится только ткань, кусочек ваты и нитки

«Он привык быть ведомым, а не ведущим». Как понять, что человек – хороший руководитель?
13 июня 2022 19:08

«Он привык быть ведомым, а не ведущим». Как понять, что человек – хороший руководитель?

Новогоднее украшение на ёлку своими руками. Готовим необычный подарок для близких
02 декабря 2020 07:52

Новогоднее украшение на ёлку своими руками. Готовим необычный подарок для близких

Как сделать медицинскую и бьюти-маску своими руками? Мастер-класс дизайнера
15 апреля 2020 07:36

Как сделать медицинскую и бьюти-маску своими руками? Мастер-класс дизайнера