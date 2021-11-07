Замороженный хлеб и шоколадные верблюды. Какие ещё белорусские деликатесы могут попасть на рынок ОАЭ?

Новости Беларуси. В Дубае проходит всемирная выставка «Экспо-2020», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусская турбосфера, 4D-биопринтер, разработки «Гомсельмаша» больше всего впечатлили инвесторов из ОАЭ. Наш павильон лично посетили генеральный директор муниципалитета Дубая господин Давуд Абдул Рахман аль-Хаджри и владелец компании Emaar Properties Мухаммед аль-Аббар.

Алина Асокина, супервайзер белорусского павильона:

У нас было очень много представителей местных муниципалитетов, органов власти. Для них специально, так как это ВИП-гости, был закрыт павильон, но они проявляли очень себя с хорошей стороны и говорили: «Нет, давайте мы не будем закрывать павильон. Все равно мы открываем его для потока всех желающих гостей. Мы не хотим мешать им наслаждаться павильоном». Поэтому мы его открывали.

«Экспо-2020» принесла удачу нашим пекарям и кондитерам. Первая попытка белорусского замороженного хлеба и шоколадных верблюдов попасть на рынок ОАЭ.

Сергей Анюховский, генеральный директор предприятия «Коммунарка»

По специфике есть уже определенное понимание с учетом работы магазина-павильона на выставке, по вкусовым есть предпочтения. Мы проведем дополнительные маркетинговые исследования, чтобы расширить линейку. Продукция традиционная наша: и конфеты, и шоколадная плитка.

Александр Забелло, генеральный директор предприятия «Минскхлебпром»:

Замороженный хлеб хранится полгода, замороженные кондитерские изделия – год, поэтому это самый удобный вид. И сегодня такой растущий тренд во всем мире. Это и удобно для ритейла розничного. Все сегодня имеют холодильные хозяйства и меньше транспортных расходов. Вкусовые предпочтения очень близки и по крайней мере для наших технологов не составит труда разработать такую технологию, чтобы она пришлась по вкусу местным жителям. Здесь хорошо, конечно, солнышко, но у нас в Беларуси лучше, краше и урожай богаче. Поэтому наша страна и нацелена на то, чтобы мы обеспечили себя полностью, и это у нас сейчас основная статья экспорта.