«Оазис посреди индустриального капитализма». Что говорят о Беларуси гости выставки «Экспо-2020» в Дубае

Новости Беларуси. В Дубае проходит всемирная выставка «Экспо-2020», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это настоящий мираж в мире прогресса. 492 гектара технологий, изобретений и достижений. В свое время на выставке впервые показали микрофон, телефон. Даже Эйфелеву башню специально построили для выставки в Париже. Подробности в материале Оксаны Семашко.

Ольга Коршун, СТВ:

Прежде, чем о выставке, неужели бутылка воды стоит 4 рубля на «Экспо»?

Оксана Семашко, корреспондент:

Да, конечно, вода для пустыни действительно роскошь. Но без нее здесь совсем никак. В Дубае сегодня было +35 °C, а летом вообще под 50 °C. Цены, конечно, кусаются. Все в несколько раз дороже, чем у нас. Ольга Коршун:

Надеюсь, тебя удивили не только дубайские цены. А что насчет выставки?

Оксана Семашко:

В «Экспо-2020» в 2021 году участвуют больше 190 стран мира, и все павильоны просто нереально обойти. Сегодня весь день на ногах. И уже намотали 50 километров. Ты можешь себе представить? Ольга Коршун:

Предлагаю посмотреть твой сюжет и убедиться, что ваши старания не прошли даром.

Кто бы мог подумать, что пустыня станет одним из самых популярных мест на Земле. Современный Дубай – Мекка мировых инноваций. Под солнцезащитным зонтом «Экспо» две сотни государств. Местные от жары не изнывают. В домах, офисах, магазинах, общественном транспорте, на остановках – кондиционеры. Пренебрежение масками даже на улице дорогого стоит. Штраф – почти 2 тысячи белорусских рублей. Если маска прикрывает только рот, чуть меньше. За беспечными на «Экспо-2020» следят роботы.

А еще такое ощущение, что в Дубае больше мужчин, чем женщин. Наверное, прекрасная половина занимается домашним бытом или отправляется на шопинг. Девушки Дубая те еще модницы. В брендовых магазинах одежды, косметики и ювелирных украшений их только и видели. Очереди за золотом в ОАЭ выстраиваются далеко за пределами магазинов.

Эни Рахаль, посетительница выставки (Ливан):

Мне не просто понравился белорусский павильон. Я его буквально полюбила. Очень много интересных вещей, которые можно посмотреть и развить свой кругозор. Мне еще понравились платья, которые представлены. Особенно для маленьких девочек. Я хотела бы вернуться в следующий раз и посмотреть. Здесь много парфюмерии, косметики, сумок. В общем, всем любительницам шопинга рекомендую посетить белорусский павильон. Здесь очень много интересных товаров.

В самой большой в мире высотке и многоэтажке Бурдж-Халифа располагается отель знаменитого итальянского модельера. В этом районе, между прочим, не везде можно делать фото на память и даже ходить. Здесь одна из резиденций кутюрье. Так что нас однажды любезно попросили отойти.

«Подпевали все три куплета». Как принимали белорусскую версию Habibi в Дубае – читать здесь. Каждая страна приводит в восторг. На «Экспо-2020» в Дубае Беларусь завоевала еще больше новых сердец.

Кристофер Алонге, посетитель выставки (Великобритания):

Я работаю в сфере образования. В основном мне понравилась белорусская платформа znaj.by, которая находится в зоне инвестиций. Также очень интересно в павильоне раскрыты темы устойчивого развития, энергичности, движения, мобильности. Мы находимся в отделе возможностей, которые раскрывает выставка для всех посетителей. Я бы с удовольствием посетил Беларусь, потому что мой друг порекомендовал вашу страну и многое о ней рассказывал. Я зашел в павильон и мне было очень интересно. Беларусь находится в моем списке желаемых стран для посещения. Большинство жителей Европы заинтригованы Беларусью, потому что это ближе к России.