«Как будто бы видел полмира». Какие впечатления оставила выставка «Экспо-2020» в Дубае?

Новости Беларуси. В Дубае проходит всемирная выставка «Экспо-2020», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Оксана Семашко, корреспондент:

Деньги жители Дубая считают в дирхамах. Это национальная валюта. Копеечка к копеечке – и уже можно вкладываться в перспективный проект. Местные разумно относятся к выбору качественного питания, дизайну города, укреплению военного вооружения, передовым технологиям. И белорусам есть что предложить.

Каждый день у белорусского павильона на «Экспо» не меньше восьми тысяч гостей. По соседству – Колумбия, Китай, Австралия, Швеция. Чтобы обойти выставочные площадки всех стран, понадобится две недели.

Каждая страна ставит свой штампик. В том числе есть Беларусь. Вот это мы здесь поставили. И таким образом можно будет собрать все страны, которые здесь посетил.

Стефан Зументс, посетитель выставки:

Надо хотя бы раз в жизни такое посетить, потому что это мировая выставка. Большинство стран выставляют свои самые какие-то передовые технологии, и посетив павильон нескольких стран, ты уже начинаешь чувствовать, как будто бы видел полмира, потому что в каждом павильоне чувствуешь, что ты находишься именно в этой стране.

Наталья Чумакова, ведущий специалист по международному туризму:

Уже больше 100 тысяч посетителей посмотрели наш павильон. Объединяя умы, мы создаем будущее. Конечно, зайдя в любой павильон, ты знакомишься с культурой, в первую очередь, страны, с ее какой-то маленькой географией, возможностями, инновациями. И зайдя в любой павильон, если тебе он понравился, ты определенно захочешь полететь в эту страну и познакомиться уже более глубоко.

Возьмем за пример столичную подземку. Опыт у наших проектировщиков свыше 30 лет. По их мнению, именно подземное метро прослужит больше. В Дубае оно наземное. Есть вагоны отдельно для женщин и детей, для мужчин, «золотые» для ВИП-персон и общие. Если их перепутать, то можно получить штраф.

Михаил Рудько, директор предприятия «Минскметропроект»:

У них поезда не сразу без машиниста. Они сначала эксплуатировали несколько лет с машинистами, просто смотрели. Наше метро, в принципе, готово. Мы планируем в дальнейшем переход на управление без машинистов.