«Снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их». В Минске вспоминают страшные события апреля 1986-го

Евгений Лещик, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: Я был химиком-разведчиком. Мы замеряли радиацию. Потом ехали солдаты, снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их. Чтобы детей не выпускали на улицу...

Людмила Гришковец, вдова ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС:

Мой муж был отправлен в чернобыльскую зону три раза. Молодой, здоровый парень, 32 года, никогда не имел никаких заболеваний – попал в самое пекло. Он был хороший экскаваторщик, поэтому в зоне он выполнял работы по снятию дерна, верхнего слоя земли. Загружали их в машины и отправляли. Но так как радиация, жара была несусветная, все это оседало на экскаваторе. Три раза в день приезжали, обливали ледяной водой. И вот в эту раскаленную жару мужу приходилось садится за руль этого экскаватора и продолжать свою работу.