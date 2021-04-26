«Снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их». В Минске вспоминают страшные события апреля 1986-го
Новости Беларуси. 26 апреля в каждом уголке Беларуси вспоминают трагические события 1986 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни людей собрались в парке Дружбы народов в Минске, где установлены памятные знаки «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы».
Каждый год 26 апреля здесь вспоминают жертв чернобыльской катастрофы.
Представители городской власти и общественных организаций, дипломаты, молодежь, духовенство...
В первых рядах, конечно, ликвидаторы последствий аварии, в том числе из регионов. О тех, кто выполняя долг, рисковал жизнями, не перестают рассказывать свидетели чернобыльской трагедии.
Евгений Лещик, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС:
Я был химиком-разведчиком. Мы замеряли радиацию. Потом ехали солдаты, снимали грунт и убирали. Приходили в дома, где люди жили, выселяли их. Чтобы детей не выпускали на улицу...
Людмила Гришковец, вдова ликвидатора последствий аварии на ЧАЭС:
Мой муж был отправлен в чернобыльскую зону три раза. Молодой, здоровый парень, 32 года, никогда не имел никаких заболеваний – попал в самое пекло. Он был хороший экскаваторщик, поэтому в зоне он выполнял работы по снятию дерна, верхнего слоя земли. Загружали их в машины и отправляли. Но так как радиация, жара была несусветная, все это оседало на экскаваторе. Три раза в день приезжали, обливали ледяной водой. И вот в эту раскаленную жару мужу приходилось садится за руль этого экскаватора и продолжать свою работу.