Григорий Азарёнок вышел на улицы Минска 26 апреля: спокойно, нет ни одного лозунга, ни одного флага

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире СТВ на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Наш политический обозреватель Григорий Азаренок находится на площади Свободы. Одна из двух заявленных точек, где 26 апреля планировала собраться так называемая наша оппозиция. Гриша, скажи, пожалуйста, что вокруг – спокойно, не спокойно, намечается ли у нас «Чарнобыльскі шлях»?

Григорий Азаренок, специальный корреспондент:

Действительно, мы находимся сейчас в самом центре Минска. Почему? Потому что зарубежные Telegram-каналы, беглые политики анонсировали вот примерно на это время, на вечер, акции протеста в каком-то виде – флешмобы или еще что-либо такое. Это говорит о чем? Уровень цинизма просто запредельный. Они готовы использовать любой повод, любую трагедию ради этого политического хайпа. Но на улицах спокойно. Нет ни одного лозунга, ни одного флага. Мы находимся на Немиге, очень красиво, и никаких таких протестунов, в принципе, не видно. Вадим Боровик: надели маски с обозначением радиации и идут, выкладывают фотографию для Instagram – какая я красивая Что вообще по дню можно сказать? Вот Вадим Боровик красиво отметил: да, сегодня была одна небольшая акция. 10 каких-то непонятных персонажей, я не знаю, мужчины это были, женщины – они были все в латексе, с какими-то непонятными желтыми лентами, вот они возле дома в спальном районе прашпацыравалі так, немножко, и сделали несколько фотографий для TUT.BY. Что к чему, никто ничего, в принципе, не понял, но вот такая вот акция протеста.