Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда

Новости Беларуси. Митинг, посвященный 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, прошел в месте, которое связано с именем героя-ликвидатора Василия Игнатенко,– на улице, которая названа в его честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый, самый жестокий удар, взяли на себя персонал и пожарные, которых называют «шеренгой № 1». В этой команде был и Василий Игнатенко.

Благодаря усилиям его отделения последствия пожара удалось сдержать: огонь не добрался до 3-го и 2-го блоков АЭС. «Разговоров о том, что опасно пребывание на улице, я не помню». Белорусы вспоминают, что происходило 26 апреля 1986-го

Каждый год у мемориальной доски Игнатенко собираются ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты и юные спасатели. Память героев чтят минутой молчания. Александр Лукашенко: подвиг героев-чернобыльцев потряс весь мир. Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других