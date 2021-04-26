Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда

Новости Беларуси. Митинг, посвященный 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, прошел в месте, которое связано с именем героя-ликвидатора Василия Игнатенко,– на улице, которая названа в его честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Митинг, посвященный 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, прошел в месте, которое связано с именем героя-ликвидатора Василия Игнатенко,– на улице, которая названа в его честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый, самый жестокий удар, взяли на себя персонал и пожарные, которых называют «шеренгой № 1». В этой команде был и Василий Игнатенко.
Благодаря усилиям его отделения последствия пожара удалось сдержать: огонь не добрался до 3-го и 2-го блоков АЭС.
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Каждый год у мемориальной доски Игнатенко собираются ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты и юные спасатели. Память героев чтят минутой молчания.
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Анатолий Синило, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС:
Эвакуация, слезы – жутко было. Ну и состояние же было такое. Во-первых, сонливость была. Было такое впечатление, что проволоку жуешь, во рту был металлический привкус. Жутко было, это осталось навсегда.