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Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда

26 апреля 2021 11:16
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Новости Беларуси. Митинг, посвященный 35-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, прошел в месте, которое связано с именем героя-ликвидатора Василия Игнатенко,– на улице, которая названа в его честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда -1

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда -3

Первый, самый жестокий удар, взяли на себя персонал и пожарные, которых называют «шеренгой № 1». В этой команде был и Василий Игнатенко.   

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда -6

Благодаря усилиям его отделения последствия пожара удалось сдержать: огонь не добрался до 3-го и 2-го блоков АЭС.  

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Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда -9

Каждый год у мемориальной доски Игнатенко собираются ликвидаторы, работники МЧС, курсанты Университета гражданской защиты и юные спасатели. Память героев чтят минутой молчания.   

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Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда -12

Ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС: эвакуация, слёзы. Жутко было, это осталось навсегда -14

Анатолий Синило, ликвидатор последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС:   
Эвакуация, слезы – жутко было. Ну и состояние же было такое. Во-первых, сонливость была. Было такое впечатление, что проволоку жуешь, во рту был металлический привкус. Жутко было, это осталось навсегда.   

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Анатолий Синило # Василий Игнатенко # Фотофакт

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