Мама Василия Игнатенко о людях с БЧБ-флагами: политически я против этих лозунгов. Чего не хватает им?
Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
26 апреля Президент, будучи в Брагине, открывал мемориальную доску Василию Игнатенко. Это герой Украины и Советского Союза, человек, который…
Алена Сырова, ведущая:
Историю которого, наверное, знает весь мир.
Кирилл Казаков:
Он проложил почти 700 метров пожарного шланга для того, чтобы потушить и сбить основной пожар на четвертом энергоблоке. Его подвиг, может быть, достаточно скромен по нашим невосторженным словам, но на самом деле к этому очень серьезно нужно относиться. Человек совершил подвиг. Нам удалось пообщаться с мамой пожарного Игнатенко, которая высказала все то, о чем мы с вами разговариваем. Каким образом память ее сына перекликается с тем, что на улицы выходят люди с бело-красно-белыми флагами.
Татьяна Игнатенко, мама Василия Игнатенко – ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС:
Политически я против этих лозунгов. Чего не хватает? По улицах на велосипедах и с флагами нашими белорусскими – я не против, пускай, пожалуйста ездят. Хай глядят, хай приезжают. Но вот эти, как вы говорите, бчбтые – для чего оно? Что им надо? А им что теперь, чего не хватает им? Жир залез в задницу? Господи, что им надо, что им надо теперь?
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