Мама Василия Игнатенко о людях с БЧБ-флагами: политически я против этих лозунгов. Чего не хватает им?

Новости Беларуси. В день 35-й годовщины чернобыльской трагедии повод говорить «По существу». В прямом эфире на одной площадке собрались гости со своими личными историями и взглядами на катастрофу, которая и спустя десятилетия откликается болью для белорусов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

26 апреля Президент, будучи в Брагине, открывал мемориальную доску Василию Игнатенко. Это герой Украины и Советского Союза, человек, который…