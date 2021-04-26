Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»

Илья Костюкович, студент Минского государственного лингвистического университета:

Нужно начинать в первую очередь с семьи, чтобы родители рассказывали детям о Великой Отечественной войне, а трагедии Чернобыля, о каких-то еще памятных датах – та же Хатынь, например. Мы не должны забывать это. Это наша память, это наша история, мы должны чтить ее.