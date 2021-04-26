Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»

Новости Беларуси. 26 апреля в каждом уголке Беларуси вспоминают трагические события 1986 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 26 апреля в каждом уголке Беларуси вспоминают трагические события 1986 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотни людей собрались в парке Дружбы народов в Минске, где установлены памятные знаки «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы».
Каждый год 26 апреля здесь вспоминают жертв чернобыльской катастрофы.
Илья Костюкович, студент Минского государственного лингвистического университета:
Нужно начинать в первую очередь с семьи, чтобы родители рассказывали детям о Великой Отечественной войне, а трагедии Чернобыля, о каких-то еще памятных датах – та же Хатынь, например. Мы не должны забывать это. Это наша память, это наша история, мы должны чтить ее.
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