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Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»

26 апреля 2021 12:08
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Новости Беларуси. 26 апреля в каждом уголке Беларуси вспоминают трагические события 1986 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»-1

Сотни людей собрались в парке Дружбы народов в Минске, где установлены памятные знаки «Жертвам Чернобыля» и «Камень мира Хиросимы».

Каждый год 26 апреля здесь вспоминают жертв чернобыльской катастрофы.

Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»-4

Илья Костюкович, студент Минского государственного лингвистического университета:
Нужно начинать в первую очередь с семьи, чтобы родители рассказывали детям о Великой Отечественной войне, а трагедии Чернобыля, о каких-то еще памятных датах – та же Хатынь, например. Мы не должны забывать это. Это наша память, это наша история, мы должны чтить ее.

Студент о трагедии на Чернобыльской АЭС: «Мы не должны забывать это. Это наша память»-7

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# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Илья Костюкович # Фотофакт

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