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«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?

12 января 2022 19:30
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Новости Беларуси. 12 января – годовщина смерти Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поминальные мероприятия прошли в Жировичском монастыре, где и похоронен владыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?-1

Он вновь со своими прихожанами – смотрит по-отечески с портрета. А рядом, как и всегда, белые розы, которые при жизни так любил митрополит Филарет. Ровно год, как Владыка ушел в мир иной на 86-м году жизни. И это стало невосполнимой утратой для белорусского православия. Поминальная молитва в годовщину кончины почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси эхом звучала под сводами Успенского собора Жировичского монастыря. Белокаменная обитель стала местом упокоения архипастыря.  

«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?-4

Галина Буро, корреспондент:  
Митрополита Филарета называли живой легендой. Но при этом он был добрым и скромным человеком. Даже в своем завещании попросил похоронить его как простого монаха – на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженской церкви.  

«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?-7

На могиле владыки – заупокойная лития. Крепкий мороз, как и в тот траурный день год назад. Только в этот раз яркое зимнее солнце, словно митрополит Филарет с небес заботливо обогрел молящихся. Для православных верующих он был любимым духовным отцом, именно поэтому сюда приехало столько людей – духовенство и прихожане из разных уголков Беларуси.  

«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?-10

Светлана Столярова, жительница Солигорска:  
Мы приехали из Солигорска. Для меня Митрополит Филарет – светлая ему память. Хотелось бы почтить его память. Мне кажется, он очень значим для нашей белорусской церкви, он много всего сделал.  

«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?-13

Наталья Гойдь, жительница Слонима:  
Это был такой человек, который для каждого белоруса, для каждого человека сделал очень много. Вечная ему память. Мы приехали как и год назад, так и теперь.  

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# Некролог # общество # Галина Буро # Светлана Столярова # Наталья Гойдь # Митрополит Филарет # Фотофакт

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