«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?

Новости Беларуси. 12 января – годовщина смерти Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поминальные мероприятия прошли в Жировичском монастыре, где и похоронен владыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вновь со своими прихожанами – смотрит по-отечески с портрета. А рядом, как и всегда, белые розы, которые при жизни так любил митрополит Филарет. Ровно год, как Владыка ушел в мир иной на 86-м году жизни. И это стало невосполнимой утратой для белорусского православия. Поминальная молитва в годовщину кончины почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси эхом звучала под сводами Успенского собора Жировичского монастыря. Белокаменная обитель стала местом упокоения архипастыря.

Галина Буро, корреспондент:

Митрополита Филарета называли живой легендой. Но при этом он был добрым и скромным человеком. Даже в своем завещании попросил похоронить его как простого монаха – на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженской церкви.

На могиле владыки – заупокойная лития. Крепкий мороз, как и в тот траурный день год назад. Только в этот раз яркое зимнее солнце, словно митрополит Филарет с небес заботливо обогрел молящихся. Для православных верующих он был любимым духовным отцом, именно поэтому сюда приехало столько людей – духовенство и прихожане из разных уголков Беларуси.