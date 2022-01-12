«Он очень значим для нашей белорусской церкви». Что верующие говорят о митрополите Филарете?
Новости Беларуси. 12 января – годовщина смерти Героя Беларуси митрополита Филарета, почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси. Поминальные мероприятия прошли в Жировичском монастыре, где и похоронен владыка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он вновь со своими прихожанами – смотрит по-отечески с портрета. А рядом, как и всегда, белые розы, которые при жизни так любил митрополит Филарет. Ровно год, как Владыка ушел в мир иной на 86-м году жизни. И это стало невосполнимой утратой для белорусского православия. Поминальная молитва в годовщину кончины почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси эхом звучала под сводами Успенского собора Жировичского монастыря. Белокаменная обитель стала местом упокоения архипастыря.
Галина Буро, корреспондент:
Митрополита Филарета называли живой легендой. Но при этом он был добрым и скромным человеком. Даже в своем завещании попросил похоронить его как простого монаха – на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженской церкви.
На могиле владыки – заупокойная лития. Крепкий мороз, как и в тот траурный день год назад. Только в этот раз яркое зимнее солнце, словно митрополит Филарет с небес заботливо обогрел молящихся. Для православных верующих он был любимым духовным отцом, именно поэтому сюда приехало столько людей – духовенство и прихожане из разных уголков Беларуси.
Светлана Столярова, жительница Солигорска:
Мы приехали из Солигорска. Для меня Митрополит Филарет – светлая ему память. Хотелось бы почтить его память. Мне кажется, он очень значим для нашей белорусской церкви, он много всего сделал.