Готовили к расстрелу, копал себе могилу. Что спасло жизнь Петру Бобовичу?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Артем Бурый, ученик гимназии № 14 Минска:
Мой прадед Петр Иванович Бобович родился в 1912 году в деревне Дзержинск Туровского района Полесской области. В 1941 году он ушел на фронт красноармейцем. В начале войны его отправили на военные курсы под Москвой, где он обучался стрелковому делу. В ходе тяжелых боев под Орлом 3 октября 1941 года прадедушка был ранен и попал в плен. Когда началась война, у гитлеровцев был приказ о расстреле военнопленных. Петра Ивановича и других военнопленных готовили к расстрелу. Он выкопал могилу, и буквально за несколько минут до его расстрела один из солдат германской армии приехал на мотоцикле и сообщил, что приказ о расстреле военнопленных отменен. Это спасло жизнь моему прадеду.
После освобождения Орла в 1943-м пленных освободили. Петр Иванович отправился служить и дошел до Берлина. Имеет награды – орден Великой Отечественной войны II степени и множество медалей. Домой вернулся в 1947 году. В послевоенное время участвовал в восстановлении города Днепропетровска. Умер в 1987 году.
Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!
Читайте также:
«День Победы встретил в госпитале». Каким был боевой путь Михаила Сметанко на ВОВ?
Принял присягу, когда Зельву бомбили. Каким был военный путь Ивана Силивончика?
Уничтожил двух немцев и эвакуировал с поля боя семь солдат. Чем ещё помог фронту Захар Голыня?