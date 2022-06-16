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Готовили к расстрелу, копал себе могилу. Что спасло жизнь Петру Бобовичу?

16 июня 2022 09:23
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Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.

Готовили к расстрелу, копал себе могилу. Что спасло жизнь Петру Бобовичу?-1

Артем Бурый, ученик гимназии № 14 Минска:
Мой прадед Петр Иванович Бобович родился в 1912 году в деревне Дзержинск Туровского района Полесской области. В 1941 году он ушел на фронт красноармейцем. В начале войны его отправили на военные курсы под Москвой, где он обучался стрелковому делу. В ходе тяжелых боев под Орлом 3 октября 1941 года прадедушка был ранен и попал в плен. Когда началась война, у гитлеровцев был приказ о расстреле военнопленных. Петра Ивановича и других военнопленных готовили к расстрелу. Он выкопал могилу, и буквально за несколько минут до его расстрела один из солдат германской армии приехал на мотоцикле и сообщил, что приказ о расстреле военнопленных отменен. Это спасло жизнь моему прадеду.

Готовили к расстрелу, копал себе могилу. Что спасло жизнь Петру Бобовичу?-4

После освобождения Орла в 1943-м пленных освободили. Петр Иванович отправился служить и дошел до Берлина. Имеет награды – орден Великой Отечественной войны II степени и множество медалей. Домой вернулся в 1947 году. В послевоенное время участвовал в восстановлении города Днепропетровска. Умер в 1987 году.

Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны!

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# Великая Отечественная война # общество # Артем Бурый # Петр Бобович # Фотофакт

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