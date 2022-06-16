Готовили к расстрелу, копал себе могилу. Что спасло жизнь Петру Бобовичу?

Артем Бурый, ученик гимназии № 14 Минска:

Мой прадед Петр Иванович Бобович родился в 1912 году в деревне Дзержинск Туровского района Полесской области. В 1941 году он ушел на фронт красноармейцем. В начале войны его отправили на военные курсы под Москвой, где он обучался стрелковому делу. В ходе тяжелых боев под Орлом 3 октября 1941 года прадедушка был ранен и попал в плен. Когда началась война, у гитлеровцев был приказ о расстреле военнопленных. Петра Ивановича и других военнопленных готовили к расстрелу. Он выкопал могилу, и буквально за несколько минут до его расстрела один из солдат германской армии приехал на мотоцикле и сообщил, что приказ о расстреле военнопленных отменен. Это спасло жизнь моему прадеду.