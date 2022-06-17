Мечтал построить большой дом, но пошёл на войну. Смог ли Павел Кузьмич реализовать свой план?

Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Проект СТВ «Герои моей семьи». Молодое поколение белорусов рассказывает о своих родственниках – героях Великой Отечественной войны.
Всеволод Гарон, ученик гимназии №14 Минска:
Мой прадедушка Павел Степанович Кузьмич родился в июле 1924 года в деревне Крынки Кореличского района Гродненской области. Его мама умерла, когда ему было всего пять лет. С раннего возраста ему пришлось стать самостоятельным и приобщиться к труду на земле. Когда вырос, любая работа спорилась в его руках. Он мечтал завести семью и построить большой красивый дом. Но все планы перечеркнула Великая Отечественная война. Павел Степанович был призван в ряды Красной армии в 1944-м. Служил в стрелковом полку, позже стал разведчиком в конном, а затем в гвардейском артиллерийско-минометном полку. Великую Победу встретил на подступах к Берлину. До марта 1947 года продолжал службу в кавалерийском полку. Был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».
После войны вернулся на родину. Женился и исполнил свою детскую мечту – своими руками построил большой уютный дом. Растил двоих детей, занимался сельским хозяйством. Очень любил жизнь, почти никогда не вспоминал время лихолетья. Дедушка Павел прожил долгую и счастливую жизнь. Теперь память о героическом предке хранят его трое внуков и семеро правнуков.
Спасибо герою моей семьи. Спасибо героям моей страны!
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