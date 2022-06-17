Мечтал построить большой дом, но пошёл на войну. Смог ли Павел Кузьмич реализовать свой план?

Всеволод Гарон, ученик гимназии №14 Минска:

Мой прадедушка Павел Степанович Кузьмич родился в июле 1924 года в деревне Крынки Кореличского района Гродненской области. Его мама умерла, когда ему было всего пять лет. С раннего возраста ему пришлось стать самостоятельным и приобщиться к труду на земле. Когда вырос, любая работа спорилась в его руках. Он мечтал завести семью и построить большой красивый дом. Но все планы перечеркнула Великая Отечественная война. Павел Степанович был призван в ряды Красной армии в 1944-м. Служил в стрелковом полку, позже стал разведчиком в конном, а затем в гвардейском артиллерийско-минометном полку. Великую Победу встретил на подступах к Берлину. До марта 1947 года продолжал службу в кавалерийском полку. Был награжден Орденом Отечественной войны I степени, медалью «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне».