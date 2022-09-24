День открытых дверей прошёл в Институте погранслужбы. Чем привлекает подростков профессия защитника рубежей?

Новости Беларуси. Миссия, которая требует стойкости и постоянной бдительности. Белорусские пограничники 24 сентября разрешили всем желающим узнать, как именно учат Родину защищать. День открытых дверей в Институте пограничной службы состоялся с переаншлагом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Школьники, кадеты и суворовцы с большим интересом погрузились в мир мужества и отваги. Там, где готовят будущих защитников рубежей, побывала наш корреспондент Оксана Семашко.

Илья Криворот ровно неделю как командир нового военно-патриотического клуба «Дозор». В войсковой части 2007 получили возможность заниматься школьники со всего Червеня. Стать военным для этого юноши – самая заветная мечта.

Илья Криворот, ученик средней школы № 3 Червеня:

Военный быт у меня с дома. У меня дедушка подполковник. Он военный. И как бы сам внедряюсь в это дело. Кто-то же должен защищать, охранять, смотреть, чтобы в нашей любимой Беларуси было все хорошо.

Виктор Казаченок, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 3 Червеня:

Это первый и единственный в Минской области клуб, который создан на базе пограничной службы. И пограничникам тоже интересно с нами работать, поэтому надеемся только на положительные результаты. Наплыву такого числа желающих поступить в Институт пограничной службы другие вузы сегодня могут только позавидовать – четыре человека на место. Так чем привлекает подростков профессия защитника рубежей?

Дарья Луцкая, ученица средней школы № 41 Минска:

Нравятся автоматы, там танки всякие, бронежилеты эти. Форма прикольная.

Александр Рубченя, ученик гимназии № 31 Минска:

Мне больше всего нравится каша, потому что полевая каша самая вкусная. Дома такую не приготовишь. Курсанты в свою очередь признаются: их ожидания оправдались сполна. Тем более с институтом за четыре года учебы выпускники выросли профессионально и личностно.

Станислав Чижов, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Программа института подразумевает собой воспитание в курсанте тех личностных качеств, которые способствуют его дальнейшей служебной деятельности, соответствуют званию офицера – высокому, почетному.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Наши выпускники сегодня, заступая на охрану государственной границы, самостоятельно принимают решения по охране. Это большое доверие со стороны государства – принимать такие важные решения на самом переднем крае нашей страны. Конечно же, это и романтическая служба, потому что не каждому дано ходить по последним метрам родной земли. И с границы начинается государство.

Учеба в современных аудиториях, оттачивание навыков на плацу с четвероногими напарниками, отдых в комнатах психологической разгрузки. Так готовят сегодня будущих пограничников к нелегкой работе. В этом убедилась и наша съемочная группа.

– А мне так можно? Примерить экипировку вообще?

– Да, конечно же. Наденем экипировку.

– О, давайте, да, сейчас попробуем. А сколько времени нужно, чтобы пограничник полностью собрался? Сколько это весит?

– Зависит от задачи. В течение пяти минут нужно быть в боевой готовности, вылететь на работу.

– Ага, а сколько весит это все, что надевать?

– 1,5 килограмма, 4,5, 35, 12 килограммов. Все зависит от выполнения задачи.

– Такие же комплекты и для девушек? Нисколько разницы нет?

– Нет, разницы нет.

– Ох, ну давайте попробуем.